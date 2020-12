Tata Steel trekt 300 miljoen euro uit om overlast staalfabriek te beperken

Dronefoto van staalfabrikant Tata Steel in IJmuiden. Beeld ANP

De omwonenden van Tata Steel vragen al jaren om maatregelen tegen de vuile lucht in hun regio. De staalfabriek ligt sinds de zomer van 2018 onder vuur vanwege overlast door zogeheten grafiet- en stofregens in omliggende dorpen als Wijk aan Zee, vanwege de uitstoot van schadelijke stoffen, en het mogelijk overtreden van Europese normen. De omwonenden menen dat de staalfabrikant veel te weinig doet om hen te behoeden voor deze overlast.

Uit cijfers van de GGD en het Integraal Kankerinstituut Nederland (IKNL) blijkt dat het aantal gevallen van longkanker in de omgeving van Tata Steel veel hoger is dan het gemiddelde in Nederland. Volgens het IKNL komen longkankergevallen in Beverwijk, Velsen en IJmuiden, respectievelijk 51, 46 en 40 procent meer voor dan gemiddeld in heel Nederland.

De maatregelen die Tata Steel nu neemt zijn voor een deel nieuw en deels maatregelen die al gepland waren maar nu sneller worden uitgevoerd. Zo gaat Tata Steel bij een van de fabrieken een installatie bouwen die de uitstoot van stikstof vermindert. Dit kost rond de 150 miljoen euro. Bij een andere fabriek steekt het bedrijf 50 miljoen euro in afdichting en een nieuwe afzuigtechniek.

Streep door milieuvergunning

Onlangs constateerde de rechtbank in Haarlem dat Tata Steel van de provincie Noord-Holland jarenlang ten onrechte bij een van haar fabrieken meer stikstofoxide mocht uitstoten dan volgens de Europese normen is toegestaan. Recentelijk zette de rechtbank een streep door deze milieuvergunning van de provincie. De provincie moet nu van de rechter onderzoeken of een lagere uitstoot mogelijk is, bijvoorbeeld door het toepassen van andere technieken.

De zaak was aangespannen door Inspectie Leefomgeving en Transport, die vond dat de provincie ten onrechte Tata Steel meer ruimte gaf dan de Europese grenswaarde. Die komt met het toepassen van de beste beschikbare technieken uit op 100 mg stikstofoxide per kubieke meter, terwijl Tata Steel 140 mg mag uitstoten. Bij die fabriek neemt Tata Steel nu maatregelen om de uitstoot van stikstof terug te dringen.

Namens de dorpsraad van Wijk aan Zee zegt Linda Valent blij te zijn met de maatregelen die genomen worden om de uitstoot van stikstof en de zware metalen tegen te gaan. ‘Voor de gezondheid van de bewoners in de IJmond is dat zeker een grote verbetering.’ Maar over de maatregelen bij de zogeheten Kooksfabriek is ze kritisch. ‘Die fabriek is oud en heeft veel achterstallig onderhoud. De vraag is hoe goed je die nog kunt oplappen. Ze waren al in een renovatietraject met die fabriek en dat duurt al jaren. Daar worden wij ziek van.’