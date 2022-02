Tata Steel onderzoekt beschuldiging illegaal dumpen van gemorste kolen en ijzererts in zee

Tata Steel IJmuiden. Beeld REUTERS

Tata Steel reageert op onderzoek van het Noordhollands Dagblad. Die krant schrijft te hebben waargenomen hoe schepen wegvaren met een laag gemorste kolen op het dek van soms een halve meter tot een meter. Bronnen bij de staalfabriek zeggen tegen de krant dat milieuvervuilende grondstoffen aan de lopende band de Noordzee in worden geveegd, één keer zag de krant dit zelf gebeuren. De bemanning zou hiervoor contant betaald worden door Tata.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat gaat maandag, tijdens een werkbezoek, met Tata in gesprek over de zaak. Zij noemt het beeld dat uit de berichtgeving naar voren komt ‘onverteerbaar’ en wijst erop dat toezichthouders al langer constateren dat Tata slordig is met het transport van grondstoffen. Zo deelde de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied begin deze maand nog een boete van 2.000 euro uit aan Tata, omdat er in de haven te veel stof werd verspreid.

Het IJmuidense bedrijf vindt de aantijgingen van omkoping en bewuste vervuiling ‘dermate zwaar’ dat het een extern onderzoek laat instellen. Welke partij dit onderzoek gaat uitvoeren, is niet bekend.

Gemorste grondstoffen

Tata ontkent niet dat er af en toe wordt gemorst, maar volgens het bedrijf komt dit door verouderde kranen of grijpers, die snel zullen worden vervangen of gerepareerd. Ook kunnen grondstoffen aan grijpers blijven hangen. Volgens Tata vallen de gemorste grondstoffen niet in het water, maar op de kade of het schip.

Schippers zouden soms contant betaald krijgen voor kleine beschadigingen en ‘incidenteel’ voor het schoonvegen van schepen, als medewerkers in de haven dit door capaciteitsgebrek zelf niet redden. Het schoonmaken moet dan in de haven gebeuren.

De kritiek op de vervuilende praktijken van het bedrijf neemt de afgelopen jaren toe. Vorige zomer kreeg Tata nog een dwangsom opgelegd vanwege het lozen van kwik in het riool. Ook bevatte het afvalwater te hoge concentraties van andere giftige stoffen, zoals PAK’s en lood.

Uit onderzoek van het RIVM bleek begin dit jaar dat de uitstoot van schadelijke stoffen die van het Tata Steel-terrein afkomstig is vele malen hoger is dan in de milieujaarverslagen staat. Dit heeft te maken met kleinere bedrijven op het terrein die werk uitvoeren voor Tata, maar door hun beperkte omvang geen milieuverslag hoeven op te stellen. Een van deze bedrijven, Harsco, veroorzaakte stofwolken waardoor de omgeving onder een laag stof en grafiet bedekt werd.