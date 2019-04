Tata Steel moet opnieuw omstreden afvalberg onderzoeken

De omstreden afvalberg met oxykalkslik langs de weg van Wijk aan Zee naar de kust. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De brief van de staatssecretaris is een reactie op een publicatie in de Volkskrant van maart waarin stond dat de provincie Noord-Holland jarenlang heeft toegestaan dat Tata Steel een berg restafval heeft aangehouden zonder vergunning. De berg met 1,2 miljoen ton zogeheten oxykalkslik, resten zware metalen en kalk, ligt pal aan een weg die van Wijk aan Zee naar de kust loopt. De bewoners van het dorp vrezen schade voor het milieu en gezondheidsrisico’s voor de bevolking.

De provincie nam in 2007 in de vergunning voor Tata op dat de berg binnen drie jaar opgeruimd moest zijn of dat het bedrijf een nieuwe vergunning zou aanvragen om er een stortplaats van te maken. In 2010 kreeg Tata Steel een waarschuwing en werd gedreigd met een dwangsom, omdat de berg nog niet was opgeruimd.

Maar vervolgens gebeurde er niets, en in 2014 kreeg het bedrijf plotseling een brief van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied – de instantie die handhaaft en toezicht houdt namens de provincie Noord-Holland – dat het afval gewoon kon blijven liggen en dat daar ook geen speciale vergunning meer voor nodig was.

Geen grondwaterverontreiniging

De staatssecretaris schrijft nu dat uit ‘structurele monitoring’ gebleken is dat er geen sprake is van grondwaterverontreiniging en dat in de loop der jaren ‘op natuurlijke wijze, door windaanvoer, een afdekking van onder andere zand en begroeiing ontstaat’. Door deze situatie gebeurt er al jaren niets met de enorme afvalberg.

Desondanks wil de staatssecretaris nu dat de provincie met Tata Steel een betere afscherming onderzoekt en ook kijkt of de berg alsnog verwijderd kan worden voor hergebruik. ‘Niettemin heb ik de Noord-Hollandse gedeputeerde van milieuzaken nadrukkelijk gevraagd om met Tata Steel te onderzoeken of er preventieve maatregelen mogelijk zijn om uitloging naar grondwater niet alleen te bewaken met monitoring, maar actief tegen te gaan. Ook heb ik de gedeputeerde gevraagd om met Tata Steel te bespreken of het zoeken naar mogelijkheden voor hergebruik van het oxykalkslik weer opgepakt kan worden.’

Opmerkelijk is wel dat in het grondwater rond Tata Steel de afgelopen 20 jaar verschillende keren lood, chroom en arseen is aangetroffen, zo schrijft de staatssecretaris. Maar die verontreiniging is niet afkomstig van de afvalberg. ‘De geconstateerde grondwaterverontreinigingen hebben een andere oorzaak en zijn opgenomen in het locatiebeheerplan van Tata Steel. De omgevingsdienst concludeert dat er geen ontoelaatbare verspreidingsrisico’s aanwezig zijn’, aldus de staatssecretaris.