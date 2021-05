Tata Steel belooft sneller overlast voor omgeving te beperken: binnen drie jaar in plaats van tien

Staalproducent Tata Steel met op de voorgrond Wijk aan Zee. Beeld ANP

Het bedrijf zegt de komende jaren stofschermen en overkappingen op het terrein te bouwen, die de verwaaiing van stof moet reduceren. De stofneerslag moet daarmee met 65 procent verminderd worden, zegt het bedrijf. Een andere maatregel die de stofoverlast moet tegengaan is de bouw van een overkapping bij het verwerken van het restproducten door het bedrijf Harsco op het terrein van de staalfabrikant.

Die verwerking veroorzaakte de afgelopen jaren enorme stofexplosies, waardoor de staalfabrikant onder vuur kwam te liggen. Door de stofexplosies werd de omgeving regelmatig onder een dun laagje stof en grafiet bedekt. Uit eerder RIVM-onderzoek bleek dat in deze grafietregens ook ‘zeer zorgwekkende stoffen’ (ZZS) zaten, zoals lood, mangaan en vanadium. Dat veroorzaakte grote onrust in met name het dorp Wijk aan Zee, dat onder de rook van Tata Steel ligt.

Daarnaast bleek keer op keer dat de staalfabrikant zich niet aan de vergunningen hield, waardoor het veel meer schadelijke stoffen uitstootte dan is toegestaan. Uit recent onderzoek van het RIVM bleek dat inwoners van de regio IJmond veel meer acute gezondheidsklachten hebben, zoals benauwdheid, hoofdpijn, misselijkheid en pijn op de borst, dan mensen die bij andere industriegebieden wonen. Ook blijkt de luchtkwaliteit in de omgeving van Tata Steel slechter dan in de rest van Nederland.

Tata Steel beloofde keer op keer om wat aan de overlast te doen en zei dat het graag een goede buurman wil zijn. Maar het bedrijf blijkt ook elke keer weer tekort te schieten. Zo constateerde de Omgevingsdienst onlangs dat het bedrijf onvoldoende doet om de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen te reduceren.

Onder druk van onder meer de omwonenden en de provincie belooft het bedrijf nu om eerder aangekondigde maatregelen versneld te nemen. Het bedrijf zegt nu opnieuw dat het de zorgen ‘van onze buren’ zeer serieus neemt. Het bedrijf belooft nu ook dat de installatie die de uitstoot van stikstof tegen moet gaan in 2025 moet werken, waardoor er minder stikstofoxiden, zware metalen en fijnstof wordt uitgestoten.

Tata Steel zegt dat het investeringsprogramma om de overlast aan te pakken rond de 300 miljoen euro gaat kosten.