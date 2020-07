Tata-stakingen hebben effect: tot 2026 gegarandeerd geen gedwongen ontslagen in IJmuiden

Werknemers van Tata Steel in IJmuiden staakten tegen de dreigende reorganisatie waarbij honderden banen verloren gaan. Beeld ANP

Naast het werkgelegenheidspact zijn er in het akkoord afspraken gemaakt over minder werken voor oudere werknemers. Het huidige generatiepact is met twee jaar verlengd tot en met eind 2024.

Directeur Hans van den Berg zegt in een persbericht dat het akkoord ook door de houdstermaatschappij Tata Steel Europe en de eigenaar in India wordt ondersteund. ‘Zoals wij allemaal weten, is het zeer zwaar weer in de economie en in onze sector. Daar moeten we dus op reageren met maatregelen, willen we een gezond bedrijf blijven en de toekomst veiligstellen.’ Maar een eerder Transformatie Programma zal niet meer leidend zijn, zo heeft de directie toegegeven. Hierin werd nog gesproken over het ontslag voor duizend mensen.

In het pact is onder andere de mogelijkheid opgenomen om na je zestigste nog voor 50 procent te werken, met behoud van 100 procent pensioenopbouw en 77 tot 90 procent van het loon, afhankelijk van de hoogte van het salaris. Verder heeft Tata Steel beloofd aan FNV in principe geen onderdelen van Tata Steel Nederland te verkopen. Mocht het toch gebeuren dan zal het aan de ondernemingsraad en de vakbonden worden voorgelegd.

Ook wordt het werk van belangrijke bedrijfsonderdelen, zoals het railvervoer en de technische dienst, niet uitbesteed. Daarnaast blijft de huidige governance-structuur van Tata Steel Nederland in stand. Die behoudt een eigen raad van bestuur en raad van commissarissen. De directie zegt ook toe met een plan te komen om te investeren in de verdere innovatie van het bedrijf en de aanpak van de milieuproblemen zoals de CO 2 -uitstoot.

FNV zegt zeer tevreden te zijn met het akkoord. Dit wordt zo snel mogelijk aan de leden voorgelegd. Als die akkoord gaan zullen de stakingen worden beëindigd.