Tata-lobbyist trekt zich terug als lijsttrekker lokale VVD

Tata Steel in Wijk aan Zee. Beeld Getty Images

Betrokkenen vroegen zich af of de lobbyist wel onafhankelijk zou kunnen opereren als hij zou worden verkozen.

In zijn verklaring schrijft Voskuil nu dat de vragen over zijn rol zorgen voor een ‘slechte en ongemakkelijke start’ van de verkiezingscampagne van de lokale VVD. ‘Een lijsttrekker kan alleen succesvol campagne voeren als dat gebeurt met het volle vertrouwen en alle steun van bestuur en team. Daarover mag geen enkele twijfel bestaan.’ Met ‘pijn’ in zijn hart trekt hij zich daarom terug als kandidaat-lijsttrekker.

Gedragscode

Het is niet de eerste keer dat er ophef is over politici die actief zijn in de gemeenten rondom Tata Steel, terwijl ze ook bij het bedrijf werken. Begin dit jaar bleek uit een stuk van het Noordhollands Dagblad dat alle medewerkers van het staalbedrijf een gedragscode moeten ondertekenen, waarin staat dat ze nevenfuncties altijd ter goedkeuring moeten voorleggen aan het bedrijf en ze bovendien niets mogen ondernemen dat nadelig is voor het staalbedrijf.

Een aantal hoogleraren stelde toen dat zeven raadsleden in vier omliggende gemeenten van Tata Steel een probleem hebben, omdat de gedragscode van het bedrijf in tegenspraak is met de eed die ze hebben afgelegd als raadslid. Raadsleden moeten een eed of belofte afleggen, waarin ze verklaren dat ze hun taak als gekozen raadslid aanvaarden zonder beloften aan derden te hebben gedaan.

Overigens schrijft Voskuil in zijn verklaring dat zijn werk bij Tata Steel nog steeds geen enkele belemmering vormt om als raadslid te functioneren, omdat een ‘code of conduct’ slechts uitgangspunten en de basisprincipes van ethisch gedrag bevat. In de gedragscode staat volgens Voskuil niets wat hem zou belemmeren. ‘Mijn werkgever had al eerder meegedeeld, en heeft dit wederom bevestigd, dat de Code of Conduct bijvoorbeeld niet geldt voor raadsleden. Daarnaast heb ik in de afgelopen acht jaren in mijn functie geen enkel contact met de gemeente Heemstede gehad en mocht dit in de toekomst gaan spelen, dan zou ik hierbij op geen enkele wijze bij betrokken zijn.’

Michael van Praag

Toch ziet hij nu af van de positie als lijsttrekker na overleg met het lokale VVD-bestuur onder leiding van sportbestuurder Michael van Praag, omdat er ‘toch vragen bleven over mijn rol bij mijn werkgever en mijn voorgestelde lijsttrekkerschap bij de VVD’. De kwestie leidde vorige week tot een crisis in het lokale bestuur. Zo stapte de secretaris op vanwege de kwestie.

Tata Steel ligt al jaren onder vuur vanwege de grote overlast die het bedrijf in de omgeving veroorzaakt en de trage manier waarop het bedrijf dit aanpakt. Voskuil treedt als manager regional affairs op namens Tata Steel in de contacten met omwonenden, politiek, bedrijfsleven en media.