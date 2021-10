Tanzaniaan Abdulrazak Gurnah krijgt Nobelprijs voor Literatuur

Abdulrazak Gurnah in 2017 bij het Edinburgh International Book Festival. Beeld Getty Images

Gurnah publiceerde tien romans en een aantal korte verhalen. ‘Paradijs’, uit 1994, wordt gezien als zijn doorbraak. Het boek wordt door de Zweedse Academie omschreven als een coming of age en een triest liefdesverhaal waarin verschillende werelden en geloofssystemen botsen. De auteur wordt geroemd omdat hij ‘het koloniale perspectief omvergooit om dat van de inheemse bevolking te benadrukken’.

Gurnah werd in 1948 geboren op het Tanzaniaanse eiland Zanzibar. Eind jaren zestig arriveerde hij als vluchteling in Engeland. Hij begon op 21-jarige leeftijd met het schrijven en werd uiteindelijk hoogleraar Engelse en postkoloniale literatuur aan de universiteit van Kent. Hij is recentelijk met pensioen gegaan en nog altijd woonachtig in Engeland.

Rommelige jaren

De Nobelprijs voor Literatuur heeft rommelige jaren achter de rug. Nadat de prijs in 2017 naar Kazuo Ishiguro ging, barstte een MeToo-schandaal los rond Jean-Claude Arnault, echtgenoot van Zweedse Academielid Katarina Frostenson.

Het stel bleek bovendien jaren te lekken wie de winnaars waren, zodat vrienden wisten op wie ze bij de bookmakers moesten inzetten. Besloten werd vanwege alle commotie de prijs in 2018 niet uit te reiken. In 2019 werden twéé Nobelprijzen voor de Literatuur uitgereikt, aan de Oostenrijkse schrijver Peter Handke (die van 2019) en aan de Poolse schrijver Olga Tokarczuk (voor 2018, alsnog).

In 2020 hervatte de Nobelprijs zijn normale koers en ging hij naar Louise Glück, een Amerikaanse dichter, docent aan Yale University, gelauwerd met de Pulitzerprijs en de National Book Award.