Tanker toch niet los in Suezkanaal, de ‘slagader van de wereldeconomie’

Satellietbeeld van de Ever Given, die overdwars ligt tussen de twee kades van het Suezkanaal. Beeld AP

Het schip ligt overdwars tussen de twee kades vast. Andere schepen liggen in een rij te wachten omdat ze er niet langs kunnen. Volgens de Taiwanese rederij Evergreen kreeg de Ever Given te maken met een stroomstoring. Daardoor kon het schip niet meer bestuurd worden en liep het aan de grond. Met sleepboten en baggerschepen wordt geprobeerd het schip los te krijgen.

‘Dit levert op korte termijn chaos op’, zegt haveneconoom Bart Kuipers van het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport. ‘Het Suezkanaal is de slagader van de wereldeconomie.’ Van de wereldhandel gaat 10 procent via het kanaal dat Azië met Europa verbindt. ‘Daarnaast komt het boven op de grote containercrisis. Er is zo’n groot tekort aan containers dat de prijzen verviervoudigd zijn.’ Volgens Kuipers kan het systeem dit er niet bij hebben.

Eerder zei een Egyptische ambtenaar, die sprak met persbureau AP op basis van anonimiteit, dat het schip over twee dagen los zou kunnen zijn. ‘Dan zou de schade te overzien zijn’, zegt Kuipers. ‘Dat is vergelijkbaar met een flinke storm.’ Zou het langer duren, dan hadden rederijen naar andere routes moeten kijken. Het kanaal is ook een belangrijke route voor de oliehandel. Toch verwacht Kuipers niet dat de blokkade direct effect gaat hebben op de olieprijs. Tien tankers die bij elkaar 13 miljoen vaten met ruwe olie vervoeren, zouden last hebben van de versperring. Dat meldt olie-analysebedrijf Vortexa.

Het begin van de rij schepen die niet langs de Ever Given kunnen. Beeld EPA

Tijd om het kanaal te verbreden? ‘Dat is een paar jaar geleden nog gebeurd door de Nederlandse baggerbedrijven Boskalis en Van Oord. Daarna konden schepen elkaar passeren, maar dit schip is in deze positie simpelweg te groot.’ Een team van het Nederlandse Smit Salvage, een dochterbedrijf van Boskalis, stond op het punt naar Egypte vertrokken om te helpen met het vlottrekken. Nu kijkt het bedrijf of dat nog nodig is. Volgens de hoogleraar geeft de blokkade aan hoe kwetsbaar het systeem is. ‘Als iemand een raket op het kanaal zou gooien, zou de hele wereldhandel in rep en roer zijn.’

Het is niet de eerste keer dat een containerschip vastloopt in het Suezkanaal. In 2017 werd een Japans schip na enkele uren losgetrokken. Langer duurde het in 2004. Toen raakte de olietanker Tropic Brilliance aan de grond en moest de olie van boord gepompt worden. Dat duurde enkele dagen.