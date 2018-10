Tankenpark NAM onder verscherpt toezicht na lekkages giftige vloeistof

Op het tankenpark wordt aardgascondensaat opgeslagen. Dat is een giftige, licht ontvlambare vloeistof die vrijkomt bij de winning van aardgas. Begin deze maand kwam het spul terecht in een afwateringskanaal in Farmsum, nabij Delfzijl.

De NAM ontkende aanvankelijk iets met de verontreinig te maken te hebben, maar moest daar na laboratoriumonderzoek op terugkomen. Nu erkent het bedrijf dat er gedurende twee uur in totaal bijna 30 kubieke meter aardgascondensaat via een opvangbak in het hemelwaterriool is terecht gekomen.

Enkele omwonenden hebben gezondheidsklachten gemeld. ‘NAM zal op verzoek van de gemeente zorg dragen voor het schoonmaken en het herstellen van het riool’, aldus het gasbedrijf. Later bleek dat er al eerder sprake is geweest van een lek. Dat was tijdens de blokkade van het tankenpark door de klimaatactivisten van Code Rood in augustus.

Om herhaling te voorkomen, heeft NAM op aandringen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een aantal maatregelen genomen. Het alarmeringssysteem is aangepast zodat een lekkage eerder kenbaar wordt gemaakt. Op het riool is een afsluiter geplaatst, opdat er in de toekomst geen aardgascondensaat meer in terecht kan komen. Ook zegt de NAM ervoor te zorgen dat er altijd een medewerkwerker op het terrein van het tankenpark is om in te grijpen bij een calamiteit.

De NAM laat in een verklaring weten dat het bedrijf het incident ‘betreurt’. Daarmee is de kous niet af. Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM) is een strafrechtelijk onderzoek gestart. Het verdenkt de NAM ervan in strijd met de milieuvoorschriften te hebben gehandeld.

Dijkgraaf Geert-Jan ten Brink van het betrokken waterschap Hunze en Aa’s heeft deze week een boze brief gestuurd aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken. Die beweerde, toen hij de Tweede Kamer informeerde, dat de NAM en de betrokken overheden ‘schouder aan schouder’ samenwerkten. Niets is minder waar, stelt de dijkgraaf. ‘De NAM was juist de partij die zich niet constructief opstelde. Sterker nog, de NAM ontkende er ook maar iets mee te maken te hebben.’

Pas vier dagen na het lek erkende de NAM dat het bedrijf de bron van de vervuiling was. ‘Deze opstelling heeft mij enorm gestoord en naar ik mag hopen u ook’, schrijft Ten Brink. Diverse oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben de minister om opheldering gevraagd.