Tamara van Ark stapt wegens nekklachten op als minister en Kamerlid

Van Ark in juli, tijdens een vergadering van de Tweede Kamer in de Ridderzaal. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Dat maakte de minister vrijdag bekend. Minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) nemen haar portefeuille over, zij namen haar taken de afgelopen maand al waar. Ook geeft Van Ark haar Kamerzetel op.

Zojuist is bekend gemaakt dat ik stop als minister en als lid van de Tweede Kamer. Lees hier mijn statement.⤵️ pic.twitter.com/ve9QwtITPl — Tamara van Ark (@tamaravanark) 3 september 2021

‘De afgelopen weken heb ik stappen gezet om te herstellen van aanhoudende nekklachten’, schrijft Van Ark in een verklaring. ‘Helaas is er nog geen sprake van herstel op het niveau dat ik weer aan de slag kan. Ik weet niet wanneer dat wel zo is.’

Van Ark begon de kabinetsperiode in 2017 als staatssecretaris van Sociale Zaken, maar werd in de zomer van 2020 minister voor Medische Zorg. Op die post was haar partijgenoot Bruno Bruins uitgevallen, die oververmoeid raakte door de uitgebroken coronacrisis. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 was Van Ark de nummer 2 op de VVD-lijst, achter lijsttrekker Mark Rutte. De premier noemt het opstappen van zijn partijgenoot op Twitter een ‘moedig besluit.’

Verkenner

Ook werd Van Ark, samen met Wouter Koolmees (D66), in maart heel even verkenner. Deze functie moest ze echter weer opgeven voordat ze goed en wel begonnen was. De Kamer besloot namelijk tijdens het debat met de opgestapte verkenners Jorritsma en Ollongren over de functie elders-gate een nieuwe, onafhankelijke verkenner te willen.

Eerder deze zomer stapte Bas van ’t Wout (Economische Zaken) al op vanwege een burn-out. Andere bewindslieden moesten na druk uit de Tweede Kamer opstappen of kozen zelf voor een functie elders. Van de 24 ministers en staatssecretarissen die in 2017 werden beëdigd in kabinet-Rutte III, zijn er nog 16 over.

De Kamerzetel die Van Ark inlevert, wordt normaliter ingevuld op de volgende op de VVD-lijst. Dat is in dit geval Mark Strolenberg, die, tenzij hij de zetel weigert, zo snel mogelijk door Kamervoorzitter Bergkamp zal worden beëdigd.