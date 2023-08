Talkshowkoning die behoorde tot het meubilair van de Britse huiskamer

De Britse tv-presentator Michael Parkinson bij een herdenkingsdienst voor cricketspeler Tony Greig op 24 juni 2013. Beeld Justin Tallis / AFP

‘Tarzan is de koning van de jungle. Hij was wit.’ Dat waren de hilarische woorden, met een serieuze ondertoon, die Muhammed Ali begin jaren zeventig uitte tijdens een beroemd interview op de BBC. De bokslegende verwonderde zich over het feit dat alles om hem heen wit was, van Sneeuwwitje en de engelen tot aan het huis van de president. Tegenover hem zat een glimlachende, aandachtig luisterende Michael Parkinson, de koning van de talkshows, die woensdag op 88-jarige leeftijd is overleden.

Terugkijkend op zijn rijke carrière noemde ‘Parky’ zijn interview met de beste bokser van de wereld het hoogtepunt. Hij kon uit veel vraaggesprekken kiezen. In vier decennia heeft Parkinson tweeduizend bekendheden te gast gehad, onder wie Billy Connolly, John Lennon, Fred Astaire, Orson Welles, George Michael, Madonna, David Bowie en Robert De Niro. Compleet is het lijstje niet. Graag had hij zijn muziekheld Frank Sinatra geïnterviewd, maar daar is het nooit van gekomen.

Over de auteur

Met zijn charme en nieuwsgierigheid was Parkinson een zeer geliefde interviewer, eentje die als het ware behoorde tot het meubilair van de Britse huiskamers. Na het nieuws over zijn dood zei Elton John dat ‘hij het beste uit zijn gasten haalde’, terwijl David Attenborough had vastgesteld dat Parkinson ‘de geïnterviewde de kans wilde geven om te schitteren’. Dat hoefde niet per se een mens te zijn. Fameus was zijn interview met de komiek Rod Hull, waarbij diens agressieve Emu-handpop de show stal.

Carrière

De showbizz was ver verwijderd van het Noord-Engelse Cudworth, waar Parkinson als enig kind opgroeide in een mijnwerkersgezin. Hij verveelde zich op het gymnasium en blonk uit als slagman op het cricketveld. Een cricketloopbaan bij graafschap Yorkshire lonkte, maar hij koos voor de journalistiek. Na zijn dienstplicht – een tijd waarin hij diende als perswoordvoerder tijdens de Suezcrisis – ging hij werken bij The Guardian en The Daily Express, om uiteindelijk bij de BBC terecht te komen.

Bij de omroep werkte hij eerst bij het nieuws en de cultuurredactie. In 1971 kreeg Parkinson, met zijn Beatles-kapsel, zijn eigen talkshow, Parkinson geheten. Later zou hij ook de kans krijgen om uitzendingen geheel te wijden aan een gast, zoals Ivo Niehe in Nederland deed. Vanzelfsprekend werd hij zelf een bekende persoonlijkheid. Hij speelde zichzelf in de romantische komedie Love Actually (2003) en de soap Neighbours. Zijn gezicht verscheen op de cover van Paul McCartneys Band on the Run.

‘Hofnar’

Na zijn pensionering in 2007 schreef hij zijn autobiografie, een boek over zijn vader (Like Father, Like Son), een biografie over George Best, een cricketboek en een kinderboek dat zich afspeelt in zijn dorp van herkomst. Parkinson werd een criticaster van de BBC. Volgens hem besteedde zijn oude werkgever te veel zendtijd aan huis- tuin en keukenprogramma’s. Daarnaast ging hij zich op latere leeftijd ergeren aan de bureaucratie in de omroepwereld en de obsessie met gezond- en veiligheidsregeltjes.

Ook de hedendaagse emocultuur bleek niet aan deze nuchtere Yorkshireman te zijn besteed. Een tranende gast zou voor hem reden zijn geweest het interview te stoppen. ‘Ik zou me namens hem of haar generen’, liet hij in een interview met The Daily Telegraph weten. Parkinson was getrouwd met Mary Heneghan, met wie hij drie kinderen kreeg: Andrew, Nicholas en Michael Jr. Volgens laatstgenoemde was zijn pa ‘een hofnar die iedereen aan het lachen kon maken’, met name buitenshuis.