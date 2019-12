Talkshowcarrousel: Jeroen Pauw stopt met talkshow, zijn bedrijf coproduceert opvolger met vijf duo’s

Jeroen Pauw. Beeld ANP Kippa

Via zijn Instagram laat Pauw weten in 2020 andere dingen te gaan doen: ‘Andere gesprekken en reportages met iets meer lengte en diepte dan het ‘gesprek van de dag’ en de ‘waan van de week’.’

De 59-jarige Pauw begon bij de radio. In 1989 maakte hij de overstap naar televisie, samen met Loretta Schrijver werd hij presentator bij RTL Nieuws. Van 2006 tot 2014 presenteerde Pauw samen met Paul Witteman de talkshow Pauw & Witteman. Na het vertrek van Witteman in 2014 ging hij in zijn eentje door met Pauw.

Combinaties

Vanaf 2017 werd Pauw afgewisseld met de talkshow van Eva Jinek. Zij stapte onlangs over naar RTL. De NPO vervangt haar door tien nieuwe presentatoren. Vanaf 6 januari krijgt de late night talkshow op NPO 1 elke dag een andere gastheer en –vrouw. Drie combinaties staan vast: Erik Dijkstra en Willemijn Veenhoven, Hugo Logtenberg en Sophie Hilbrand, Charles Groenhuijsen en Carrie ten Napel.

Onderhandelingen met Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana zijn ‘in een vergevorderd stadium’, maakte de Nederlandse Publieke Omroep maandagmiddag bekend. Het vijfde presentatieduo van de talkshow Op 1 is nog niet zeker. Jort Kelder en Fidan Ekiz maken naar verluidt een goede kans, maar er zijn ook nog anderen in beeld.

Tweeënhalve maand geleden maakte Eva Jinek bekend dat ze in januari overstapt naar RTL, waar ze een late night talkshow gaat presenteren. De NPO werd enigszins overvallen door dat nieuws, erkende een van de netmanagers maandag.

Proeftijd

Aanvankelijk was het de bedoeling Jinek te vervangen door één duo (of individu), maar op korte termijn lukte het niet een ideaal stel te vinden voor de hele week. Gaandeweg ontstond het idee van een roulerend team, net als bij het NPO Radio 1-programma Met Het Oog Op Morgen. Tot dusver heeft de publieke omroep 21 combinaties van presentatoren getest.

Elk duo krijgt een vaste uitzenddag. Ook als de kijkcijfers of prestaties van een stel tegenvallen, krijgen ze minimaal drie maanden de kans, belooft de NPO-leiding. Op langere termijn worden wel duo’s vervangen. Jeroen Pauw, wiens bedrijf zich de komende tijd zal bezighouden met het coproduceren van Op 1, stroomt over enige tijd weer in op één dag, als duopresentator. Ook met Nadia Moussaid zijn gesprekken gaande.