Talitha Muusse stopt voortijdig met Op1: ‘Voorwaarden staan mijn journalistieke vrijheid in de weg’

Talitha Muusse als presentator van de KRO-NCRV-talkshow Op1. Beeld ANP

Muusse zegt dat ze continu in dialoog is geweest met KRO-NCRV over haar rol als talkshowpresentator. ‘Ik ben bij de omroep en Op1 gevraagd op basis van mijn maatschappelijke en activistische profiel’, schrijft ze. Ze zou bij aanvang al duidelijk hebben gemaakt haar rol als presentator te willen combineren met haar rol als opiniemaker en ondernemer.

Volgens de presentatrice is die combinatie door de nieuwe voorwaarden niet meer mogelijk. ‘In de toekomst wens ik verschillende maatschappelijke rollen te combineren’, schrijft Muusse, die sinds januari op zondag de NPO-talkshow met Sven Kockelmann presenteert. Vanavond is de laatste weekenduitzending, die Kockelmann nu in zijn eentje zal presenteren.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door Talitha Muusse (@talithamuusse) op 4 Apr 2021 om 8:38 PDT

Omtzigtgate

Eerder deze week kwam de presentatrice in opspraak toen ze haar volgers op Twitter opriep om naar Den Haag te komen om daar na te praten over onder meer het debat over de ‘verkenningschaos’ en ‘Omtzigtgate’. Daarvoor kreeg ze veel steun, maar ook kritiek. Zo liet WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes in het AD weten haar actie ‘ongemakkelijk’ te vinden. ‘Dit klinkt als een actievoerende mevrouw die haar maatschappelijke betrokkenheid toont en probeert te mobiliseren. Ik zou dat van mijn presentatoren niet zo prettig vinden, want dat vind ik geen journalistieke taak.’

Goedemorgen. Met een kater wakker worden dit. Vandaag om 12 uur gaan we met politiek geïnteresseerden een volksberaad houden op het Plein in Den Haag om na te praten over deze ontwikkelingen in onze democratie. Stuur even een DM als je ook komt! #omtzigtdebat #rutte — Talitha Muusse (@talithamuusse) 2 april 2021

KRO-NCRV zegt te betreuren dat Muusse voortijdig stopt, maar volgens de omroep is dat wel in goed overleg gebeurd. ‘We hebben besloten dat, gelet op haar politieke activiteiten van de afgelopen dagen, de rol van presentator bij Op1 niet meer passend voor haar is’, laat de omroep weten.

‘Op1 vereist journalistieke onafhankelijkheid en heeft een presentator nodig die gesprekspartner kan zijn voor iedereen aan tafel. Daarom is samen met Talitha besloten dat zij vanavond de uitzending van Op1 namens KRO-NCRV niet presenteert’, meldt de omroep.