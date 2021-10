Taliban zitten na aanslag in Kunduz meer dan ooit in hun maag met aanwezigheid Oeigoerse militanten

De moskee in Kunduz waar vrijdag de aanslag plaatsvond die aan ruim vijftig mensen het leven kostte. Beeld AFP

Dat bleek vorige week al, toen de Taliban een onbekend aantal Oeigoerse militanten zouden hebben verwijderd uit het grensgebied met China in het noorden van Afghanistan. Dat was de eerste keer dat bekend werd dat de Taliban actie ondernemen tegen Oeigoerse strijders, iets wat ze de Chinese regering eerder hadden beloofd.

Ghandara, een in Centraal-Azië gespecialiseerde nieuwssite, meldt de verplaatsing van de Oeigoerse strijders op gezag van anoniem sprekende Afghaanse en Tadzjikistaanse militaire bronnen in Badakhshan, de Afghaanse provincie die een grens van 76 kilometer deelt met Xinjiang. Dat is een Chinese provincie, maar de overwegend islamitische Oeigoerse minderheid ziet dit gebied als hun thuisland.

Na de communistische revolutie in 1949 zijn grote aantallen Oeigoeren in golven naar Pakistan en Afghanistan vertrokken, meestal vanwege angst voor vervolging of religieuze beperkingen in China. Tegenwoordig worden Oeigoeren in Xinjiang bij wijze van anti-terrorismebeleid onderworpen aan politieke heropvoeding in zogenaamde ‘trainingscentra’ en permanente surveillance.

In Afghanistan wonen circa 2.000 Oeigoeren, van wie zo’n 200 zijn aangesloten bij radicale groeperingen zoals Turkestan Islamic party (TIP) en diens voorloper, East Turkestan Islamic Movement (ETIM). TIP heeft enkele terroristische aanslagen in China opgeëist.

Omdat Beijing in 2001 de VS steunde in de oorlog tegen terrorisme, in ruil voor Amerikaanse erkenning van ETIM als terroristische organisatie, vluchtten ETIM-leden na de Amerikaanse inval in Afghanistan in 2001 naar Pakistan. China bleef druk uitoefenen op zowel de Afghaanse als Pakistaanse regering om Oeigoeren uit te leveren. Zodra Pakistan daar werk van maakte, vluchtten Oeigoeren naar Afghanistan.

Huurlingen

Oeigoerse militanten duiken ook regelmatig op bij andere jihadistische organisaties, zoals Islamitische Staat (IS). En ze hebben banden met de Pakistaanse en Afghaanse Taliban. Volgens Oeigoerse zegslieden die met Oeigoerse strijders in Afghanistan in contact staan, zijn het huurlingen die de gelederen van de verschillende strijdende partijen en terroristische organisaties in Afghanistan versterken.

Videostill van een site wordt gelieerd aan Islamitische Staat. De man in beeld zou de dader van de terreuraanslag in Kunduz zijn.

Nu zitten de Taliban met de Oeigoeren in hun maag. Beijing heeft de bestrijding van Oeigoerse extremisten als harde voorwaarde gesteld voor economische hulp en diplomatieke erkenning. De Taliban weigeren echter terroristische organisaties samen met buitenlandse mogendheden aan te pakken. Een Taliban-delegatie heeft zaterdag tijdens besprekingen met de VS in Qatar samenwerking met de Amerikanen tegen IS in Afghanistan afgewezen.

Oeigoerse militanten in het grensgebied met China zouden recent zijn verplaatst naar Nangarhar in Oost-Afghanistan, een bolwerk van Islamitische Staat. Het IS-propaganda-medium Amaq, en Telegram-groepen van Islamitische Staat, zeggen dat een man die bekend staat als ‘Mohammed de Oeigoer’ zich vrijdag in een moskee in Kunduz met een bomgordel opblies. ‘Als dat waar is, zullen de Chinese zorgen over terrorisme in Afghanistan toenemen - zorgen waarvoor de Taliban ontvankelijk zijn’, aldus Michael Kugelman, Azië-specialist van het Amerikaanse Wilson Centrum op Twitter.

Oeigoerse activisten betwijfelen of Oeigoerse militanten de aanslag hebben uitgevoerd. De Oeigoerse taalkundige Abdulwali Ayup zegt desgevraagd dat de naam ‘Mohammed de Oeigoer’ niet authentiek is. ‘Religieuze Oeigoerse strijders vernoemen zich naar Oost-Turkestan, de Oeigoerse naam voor ons thuisland, of naar hun geboorteplaats. De toevoeging ‘de Oeigoer’ aan een voornaam werd alleen gebruikt door Oeigoeren die aan het begin van de vorige eeuw communistische organisaties oprichtten. Juist wegens die historische achtergrond verafschuwen Oeigoerse strijders die toevoeging aan hun naam, en zullen die niet gebruiken’, aldus Ayup vanuit ballingschap in Noorwegen.

Ingeslikt

In de Oeigoerse diaspora wordt gevreesd dat Oeigoeren de aanslag in de schoenen wordt geschoven in een opmaat naar een deal tussen de Taliban en Beijing. Hengelend naar economische hulp en erkenning van Beijing hebben de Taliban hun kritiek op de behandeling van hun Oeigoerse geloofsgenoten in China al ingeslikt.

Om Oeigoers verzet tegen de Chinese overheersing te breken, onderhield Beijing sinds eind jaren negentig contacten met de Afghaanse Taliban. Tijdens het eerste Talibanbewind van 1996 tot 2001 werden in 2000 volgens de Amerikaanse non-profitorganisatie Oxus Society for Central Asian Affairs dertien Oeigoeren uitgezet naar China, hoewel ze asiel hadden gekregen in Afghanistan.

‘Het feit dat de oude garde van de Taliban de nieuwe voorlopige regering domineert, maakt opnieuw soortgelijke samenwerking met Beijing mogelijk. Alle in Afghanistan verblijvende Oeigoeren, of ze nu banden met militante groepen hebben of niet, dreigen het mikpunt te worden van de Taliban’, zegt Siegfried Wolf, Zuid-Azië-specialist van de Universiteit van Heidelberg.

In China wacht uitgeleverde Oeigoeren in de regel een lange gevangenisstraf of executie wegens religieus extremisme, terrorisme of separatisme. China zet ook andere landen met Oeigoerse gemeenschappen onder druk om vermeende Oeigoerse extremisten aan Beijing uit te leveren.