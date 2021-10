Taliban zeggen Afghaanse cel van IS te hebben uitgeschakeld na aanslag op moskee

Een Taliban-strijder in Kabul. Beeld AFP

Bij de aanslag op de Eid Gah-moskee in Kabul kwamen zondag vijf mensen om het leven. Geen enkele organisatie eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag op, maar de verdenking viel al snel op IS-Khorasan, de Afghaanse tak van de terreurgroep Islamitische Staat.

De plegers van de aanslag sloegen toe tijdens een herdenkingsdienst in de moskee voor de overleden moeder van Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid. Volgens de Taliban vielen er geen slachtoffers onder de aanwezige Taliban-strijders.

Schuilplaats

Als reactie op de aanslag vielen de Taliban in de nacht van zondag op maandag een schuilplaats van IS-K in het noorden van Kabul binnen, van waaruit de terreurgroep zijn activiteiten zou coördineren. Inwoners van de wijk zeiden dat de aanval gepaard ging met zware explosies en vuurgevechten. Daarbij werden volgens Mujahid zelf verscheidene IS-K leden gedood. Het precieze aantal bleef onduidelijk.

IS-K heeft sinds de Taliban in augustus bij het vertrek van de Amerikaanse troepen de macht overnamen in Afghanistan al verscheidene aanvallen uitgevoerd op de nieuwe machthebbers. De terreurgroep, die vooral in de oostelijke provincie Nangarhar en de provincie Parwan actief is, beschouwt de Taliban als afvalligen.

De terreurgroep voerde vlak voor het definitieve vertrek van de Amerikanen een zelfmoordaanslag uit bij het vliegveld van Kabul waarbij 170 Afghanen en 13 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Afgelopen maand pleegde de groep ook enkele bomaanslagen in de stad Jalalabad.

Kraamkliniek

Vorig jaar pleegden ze een gruwelijke aanslag op een kraamkliniek waarbij 24 dodelijke slachtoffers vielen onder wie enkele baby's. Eerder dat jaar sloegen ze toe op een school in een overwegend sjiitische wijk. Bij die aanval kwamen ruim tachtig scholieren om.