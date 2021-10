Taliban weren weer vrouwen uit hoge functies, ondanks internationale kritiek

Vrouwen op straat in Kabul, eind vorige maand. De Taliban hadden eerder beloofd vrouwenrechten te zullen respecteren, maar bij de invulling van hoge posities is daar opnieuw niets van te merken. Beeld AFP

De nieuwe benoemingen maken het nog moeilijker voor met name de VS en de EU om de dialoog aan te gaan met de nieuwe regering in Kabul. Washington en Brussel, die de voorlopige regering nog niet hebben erkend, hebben aangegeven dat ze de Taliban zullen beoordelen op hun acties, vooral op het gebied van mensenrechten en de behandeling van vrouwen. Dit is ook de lijn van internationale organisaties.

Het is de derde keer op rij sinds hun machtsovername dat de Taliban uitsluitend mannen benoemen op hoge posities. Nadat in september de voorlopige regering bekend werd gemaakt, was de internationale kritiek groot dat in het kabinet geen enkele vrouwelijke minister zat. Taliban-functionarissen hadden in de weken daarvoor juist benadrukt dat de beweging was veranderd en had geleerd van hun eerste regeerperiode tussen 1996 en 2001. Toen werd de rol van vrouwen en meisjes, in onder meer het onderwijs, flink aan banden gelegd.

De nieuwe benoemingen maken duidelijk dat het Taliban-leiderschap niet is geschrokken van de kritiek en er niet over peinst om te voldoen aan de buitenlandse voorwaarden voor erkenning van hun regering en hervatting van de economische en financiële hulp. Onder de benoemingen die bekend werden gemaakt, waren staatssecretarissen in de regering en hoge functies in belangrijke provincies en in het leger. Zelfs bij het Afghaanse Rode Kruis werd geen ruimte gezien om een vrouw te benoemen als plaatsvervangend directeur.

Former president Hamid Karzai in a message on the occasion of World’s Teacher Day said he hopes Afghan female teachers will resume their jobs and continue teaching Afghan students.#TOLOnews pic.twitter.com/djCinIx1lL — TOLOnews (@TOLOnews) 5 oktober 2021

Humanitaire ramp

De buitenlandchef van de EU, Josep Borrell, waarschuwde de Taliban zondag nog dat ze hun gedrag snel moeten veranderen en de mensenrechten moeten respecteren. De EU-lidstaten hebben hun economische hulp aan Afghanistan, dat grotendeels afhankelijk is van buitenlandse steun, opgeschort. Borrell waarschuwde in zijn blog voor een humanitaire ramp als de Taliban niet voldoen aan de internationale voorwaarden en hun politieke gedrag veranderen.

Met name de gezondheidszorg staat volgens hem op instorten. Ook kunnen Afghanen moeilijk aan hun geld komen omdat het banksysteem is verlamd. ‘Als de situatie aanhoudt en de winter nadert, dreigt dit uit te draaien op een humanitaire catastrofe’, aldus Borrell, die vorige week overlegde met de regering van Qatar. Deze Golfstaat heeft goede banden met de Taliban. ‘De Taliban moeten de stappen nemen die de internationale gemeenschap in staat stellen om het Afghaanse volk bij te staan.’

In Doha, I discussed with Qatari authorities how to assess the Taliban’s actions and to avoid a serious humanitarian crisis in Afghanistan.

Read my latest blog post: https://t.co/kmPuQ5ypTt pic.twitter.com/p6VKqqMk4r — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 3 oktober 2021

Veranderen Taliban-gedrag

Borrell hekelde opnieuw de samenstelling van de regering die hij ‘niet inclusief en representatief’ noemde. Volgens de EU-chef had Qatar aangegeven dat ze probeerden ‘het gedrag van de Taliban te matigen’, onder meer op het gebied van onderwijs aan meisjes. ‘Het gedrag van de Taliban met betrekking tot de uitsluiting van meisjes van onderwijs is zeer teleurstellend’, aldus Borrell, doelend op berichten dat vrouwen en meisjes nu worden geweerd van universiteiten en scholen. Maar een dag nadat hij Kabul had gewaarschuwd, lieten de Taliban met de nieuwe benoemingen zien dat ze hun harde lijn trouw blijven.

Behalve erkenning van hun regering, willen de Taliban ook dat de miljardentegoeden van Afghanistan in het buitenland worden vrijgegeven. Deze reserves van de centrale bank werden bevroren na de machtsovername van de Taliban. Het grootste deel, 9 miljard dollar, zit vast in de VS. De regering-Biden weigert het geld vrij te geven omdat Washington het bewind in Kabul nog niet heeft erkend als wettige regering van Afghanistan. Ook belangrijke internationale financiële organisaties, zoals de Wereldbank en het IMF, staan niet toe dat de nieuwe regering gebruik maakt van hun programma’s.