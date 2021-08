Taliban tijdens eerste persconferentie: ‘Niemand heeft iets van ons te vrezen’

De eerste persconferentie van het nieuwe Talibanregime werd druk bezocht. Beeld EPA

‘Niemand gaat jullie kwaad doen. Niemand gaat op deuren kloppen. Niemand gaat jullie ondervragen.’ Met die woorden probeerde Taliban-woordvoerder Zabhihullah Mujahid dinsdag het Afghaanse volk gerust te stellen. Het was de eerste persconferentie van de Taliban, sinds de islamitische fundamentalisten afgelopen zondag in de hoofdstad Kabul de overwinning uitriepen.

De woordvoerder deed er alles aan om de Taliban als een gematigde club te presenteren die uit is op vrede en eenheid, nu de groep na een oorlog van twintig jaar opnieuw de scepter zwaait over Afghanistan. Volgens Mujahid hebben de Afghanen die zich voorheen tegen de beweging hebben gekeerd, zoals de militairen en politieagenten, maar ook de tolken en anderen die voor buitenlandse machten werkten, niets te vrezen. ‘Iedereen is vergeven. We koesteren tegen niemand wrok.’

Critici stellen dat de woorden van de Taliban met een korrel zout moeten worden genomen. Ook de bevolking lijkt er vooralsnog niet gerust op. Dinsdag waren de straten van Kabul, afgezien van patrouillerende Taliban-strijders, angstvallig leeg. Veel bewoners durfden hun huizen niet uit te komen, ondanks een oproep van de Taliban om aan het werk te gaan en het dagelijkse leven weer op te pakken.

Nieuw dagelijks leven

De grote vraag is hoe dat nieuwe dagelijkse leven er met de Taliban uit gaat zien. Toen de islamitische fundamentalisten tussen 1996 en 2001 in Afghanistan aan de macht waren, werden vrouwen structureel onderworpen aan mensenrechtenschendingen. Ze mochten niet werken of naar school, moesten verplicht een boerka dragen, en mochten alleen het huis uit onder begeleiding van een mannelijke ‘beschermer’.

‘We zijn veranderd’, aldus de woordvoerder van de Taliban. ‘Vrouwenrechten zijn voor ons zeer belangrijk. Zolang deze maar binnen de kaders van de sharia passen.’ Maar toen een journalist vervolgens vroeg of vrouwen in het nieuwe Afghanistan straks nog in de media werkzaam mogen zijn, reageerde de woordvoerder direct ontwijkend. ‘We zullen zien. Daar zal de nieuwe regering over beslissen.’

Hoe de nieuwe regering van de Taliban er uit gaat zien, is vooralsnog onduidelijk. De Taliban zeggen daar de komende dagen meer over los te laten. Analisten speculeren dat het hoofd van de politieke afdeling van de groep, Abdul Ghani Baradar, de nieuwe president wordt van het land. Baradar arriveerde dinsdag met een delegatie vanuit Doha in de provincie Kandahar.

Ondertussen leek de rust op de luchthaven van Kabul enigszins terug te keren na de totale chaos van een dag eerder. Vliegtuigen konden maandag niet opstijgen of landen omdat duizenden mensen zich op de landingsbaan begaven in de hoop het land te kunnen ontvluchten. Ook een Nederlands transportvliegtuig moest maandag afzien van de landing op Kabul.

Evacuatievluchten

Dinsdag kwamen de evacuatievluchten weer op gang. Militaire toestellen van onder andere Duitsland landden om ambassadepersoneel en Afghaanse oud-medewerkers op te halen. Ook landde er een vrachttoestel dat door Nederland, Noorwegen en Finland was gestuurd. Het toestel vertrok dinsdagavond met maar veertig mensen aan boord. De mensen die Nederland in veiligheid wilde brengen, zaten hier niet tussen, meldde Defensie. Het was dinsdagavond nog onduidelijk waarom dit is gebeurd.

Generaal Frank McKenzie, de hoogste Amerikaanse militaire commandant in de regio, waarschuwde de Taliban om de verdere evacuatie-operaties niet te verhinderen.

De komende dagen zullen moeten uitwijzen hoe de internationale gemeenschap zich verhoudt tot de nieuwe machthebbers van Afghanistan. Joseph Borrell, de EU-buitenlandchef, stelde dinsdag dat de EU hoe dan ook in gesprek zal moeten gaan met de Taliban. Hij zei dat dat de enige manier is om nog enigszins invloed te hebben op het toekomstig lot van de vrouwen van Afghanistan.