Taliban staan al in Kabul en sturen aan op vreedzame overgave van regering

Gezinnen uit de noordelijke provincies zijn gevlucht naar Kabul. Beeld EPA

De evacuatie van ambassadepersoneel en Afghaanse medewerkers inmiddels in volle gang. Er zouden helikopters zijn geland op het dak van de Amerikaanse ambassade, ook is rook boven het gebouw gezien hetgeen zou betekenen dat belangrijke documenten worden vernietigd, zo schrijft persbureau AP. Duizenden Afghanen zijn in de afgelopen dagen gevlucht uit de veroverde gebieden naar de hoofdstad Kabul en vrezen daar nu geen kant uit kunnen. In parken en op straat bivakkeren hele families - vooral vrouwen en kinderen - in de hoop op visa. Hulpverleners en diplomaten worden overstelpt met asielverzoeken van Afghanen die in het verleden met westerse partijen hebben gewerkt en nu moeten vrezen voor vergelding van de Taliban.

Eerder zondagmorgen veroverden de moslimextremisten Jalalabad, de belangrijkste stad in het oosten van Afghanistan. Zaterdagavond viel ook al de belangrijke stad Mazar-e-Sharif, in het noorden van het land, in handen van de Taliban. Met de val van Jalalabad is de toegangsweg met Pakistan afgesneden en hebben de Taliban nu alle belangrijke steden van Afghanistan in handen en rest alleen de inname van Kabul. Met de overwinning van Herat en Kandahar vrijdag hadden de Taliban al de controle over het zuiden en westen van het land. Met Mazar-e-Sharif hebben de moslimextremisten ook het noorden in handen, dat juist als bolwerk gold voor tegenstanders van de Taliban.

Zaterdag veroverden de Taliban al zonder veel weerstand de stad Pul-e-Alam in Logar (op 70 kilometer van Kabul), de stad Sjaran in Paktika en de stad Asadabab in de provincie Kunar. Zaterdagavond gaven de regeringstroepen in Mazar-e-Sharif zich zich over aan de Taliban en vluchtten de grens over met Oezbekistan. Ook in Jalalabad vonden zondagochtend geen gevechten meer plaats omdat de gouverneur zich heeft overgegeven. ‘Het verlenen van toegang aan de Taliban was de enige manier om het leven van burgers te redden‘, zo zei een regeringswoordvoerder in Jalalabad tegen persbureau Reuters.

President Ashraf Ghani komt steeds verder in het nauw door de snelle overgave van lokale bestuurders. Woensdag was hij nog naar Mazar-e-Sharif gevlogen om de verdediging van de stad te bespreken met de lokale commandanten die altijd aan de kant van de regering vochten. Door het gebrek aan verzet hebben de de Taliban veel wapens en legervoertuigen van het Afghaanse leger in handen gekregen, op sociale media pronken strijders met Amerikaanse wapens.

Hoe komt de Taliban eigenlijk aan al die wapens? Nou, die nemen ze gewoon in beslag. Dit is in Shebarghan, in het noorden van Afghanistan, niet ver van Mazar-i-Sharif. Crazy. pic.twitter.com/L2wXl1o55U — Olaf Koens (@obk) 11 augustus 2021

Ghani zei zaterdag nog niet van plan te zijn om ‘de verworvenheden’ twintig jaar na de bevrijding van de Taliban door de Amerikaanse strijdkrachten op te geven. In zijn eerste televisietoespraak sinds de enorme opmars van de Taliban van afgelopen week, zei Ghani nog steeds een politieke oplossing na te streven. ‘We willen een oplossing die de stabiliteit en vrede in het land herstelt.’

Ook de internationale gemeenschap blijft oproepen tot een politieke oplossing en het voorkomen van een burgeroorlog. VN-topman Antonio Guterres zei vrijdag dat de internationale gemeenschap geen enkele regering zal accepteren die ‘met militair geweld’ aan de macht is gekomen. Gevreesd wordt voor een herhaling van de burgeroorlog die uitbrak toen de Russen in 1989 het land verlieten.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de Taliban gewaarschuwd met ‘een snelle en krachtige militaire reactie’ te komen als de militanten Amerikaans personeel in Afghanistan in gevaar brengen. Biden stuurt nog 2000 extra militairen naar Afghanistan boven de eerder toegezegde 3000 om de evacuatie te begeleiden van ambassadepersoneel, hulpverleners en Afghaanse tolken en andere medewerkers van de Amerikaanse missie. Ook Groot-Brittannië en Duitsland sturen militairen om de evacuatie van personeel te begeleiden.

Zondagochtend zouden nog duizenden vluchtelingen in Kabul zijn aangekomen. Ooggetuigen zeiden tegen persbureau Reuters dat ze taxi’s zagen aankomen bij de ambassades waar mensen hun bezittingen uit tilden en lange rijen vormden in de hoop binnen te komen.

In Kabul wordt voedsel gehamsterd en zouden de geldmachines al leeg zijn. De Amerikanen zouden lokale advocaten hebben gevraagd om een lijst met namen van Afghanen die met de Amerikanen hebben gewerkt en met hun families geëvacueerd moeten worden. Op die lijst zouden ook namen van journalisten en mensenrechtenactivisten staan.

De Taliban zei zaterdagavond in een verklaring dat diplomaten en hulpverleners niets hoeven te vrezen. ‘Het Islamitische Emiraat – de Taliban – zal zoals altijd het leven, de bezittingen en de eer van iedereen beschermen en een vreedzame veilige omgeving creëren voor zijn geliefde natie.’ De snelle overwinning van afgelopen week bewijst volgens de Taliban hoe populair de beweging is onder de bevolking.