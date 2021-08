Taliban rukken verder op en veroveren provinciehoofdstad, zijn uit op ‘leeuwendeel van de macht’

Milities nabij de stad Herat. De terreurgroep nam vrijdag de stad Zaranj in en morrelt ook aan de poorten van een aantal andere provinciehoofdsteden. Beeld AP

De val van de stad is een gevoelige klap voor de regering van de Afghaanse president Ashraf Ghani. Zaranj is niet alleen een cruciale plek voor handelsverkeer tussen Afghanistan en Iran, het is vooral de eerste grote stad die valt en daarmee vooral een symbolische overwinning van de moslimextremisten. De regeringstroepen lijken zich immers vooral te richten op de verdediging van de grote steden en de hoofdstad Kabul. Inmiddels staat de terreurgroep ook aan de poorten van drie andere provinciehoofdsteden: Herat, Kandahar en Lashkar Gah.

De opmars van de Taliban valt samen met het vertrek van westerse – voor het merendeel Amerikaanse – troepen uit Afghanistan. De Amerikaanse president Joe Biden wil op 11 september, twintig jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, definitief een punt zetten achter de peperdure Amerikaanse interventie in het Centraal-Aziatische land. Op een paar honderd man na die de Amerikaanse ambassade in Kabul beveiligen, zijn er daarom nauwelijks meer Amerikaanse troepen aanwezig.

‘Leeuwendeel van de macht’

Hoewel de Taliban eerder beloofden met de Afghaanse regering te onderhandelen over een overgangsregering zodra de Amerikanen zouden vertrekken, lijkt de terreurgroep zich in werkelijkheid weinig van die afspraak aan te trekken. Volgens Zalmay Zalikhad, de speciale gezant van Washington voor Afghanistan, hebben de Taliban hun eisen inmiddels opgeschroefd en zijn ze nu uit op ‘het leeuwendeel van de macht’.

Veel Afghanen vrezen dat de Taliban binnen de kortste keren het hele land zullen beheersen. Nu al controleren ze een groot deel van het platteland en hebben ze tal van strategische grensposten veroverd. Ook worden er bijna dagelijks aanslagen gepleegd – vrijdag schoot de terreurorganisatie het hoofd van de communicatieafdeling van de Afghaanse regering dood omdat hij ‘gestraft moest worden voor zijn daden’.

Machteloos

Het Afghaanse regeringsleger staat tot nu toe vrijwel machteloos tegenover de opmars. Veel eenheden gaven zich al zonder verzet over of deserteerden gedemoraliseerd. Dat is niet alleen een probleem voor de Afghaanse regering. Ook voor de Verenigde Staten zou het een enorme vernedering betekenen als de moslimextremisten die tot 2001 de scepter zwaaiden in Afghanistan na hun vertrek gewoon weer terugkeren aan de macht.

Ook de leiders van buurlanden Turkmenistan, Tadzjikistan en Oezbekistan maken zich zorgen over de onvermijdelijke vluchtelingenstroom die op gang komt naarmate er meer steden vallen, en Rusland vreest op zijn beurt dat dezelfde extremistische stroming die nu in Afghanistan weer de overhand lijkt te krijgen, ook oprukt in voormalige Sovjetrepublieken dichterbij huis.

In China leven soortgelijke zorgen. Dat land wil vooral voorkomen dat de Oeigoerse extremisten die nu in Afghanistan wonen, onrust stoken in eigen land. Afghanistan deelt immers een grens met de roerige Chinese regio Xinjiang, waar sinds jaar en dag een moslimminderheid woont.

Nederland

De Nederlandse ambassade in Kabul riep Nederlanders in Afghanistan vrijdag op dat land zo snel mogelijk te verlaten vanwege de verslechterende veiligheidssituatie. ‘Maak gebruik van de nog beschikbare, maar beperkte internationale vluchten om nu uit Afghanistan te vertrekken’, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken tegen de NOS. Personeel van de ambassade blijft wel in het land.