Liveblog Afghanistan

Taliban roepen overwinning uit • Luchthaven Kabul stroomt vol met mensen die het land willen verlaten

Met de bliksemsnelle verovering van hoofdstad Kabul hebben de Taliban zondag de macht gegrepen in Afghanistan. De Verenigde Staten, Nederland en andere landen evacueren hun ambassadepersoneel. Volg hier het laatste nieuws over de ontwikkelingen in Afghanistan.