Taliban praten met Iran over vrede in Afghanistan

Volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken is de Afghaanse president Ashraf Ghani op de hoogte van het bezoek. De gesprekken in Teheran moeten de weg bereiden voor toekomstige onderhandelingen tussen de Taliban en de Afghaanse regering. Dergelijke besprekingen hebben eerder plaatsgevonden, maar zijn op niets uitgelopen. Sindsdien is de veiligheidssituatie in Afghanistan alleen maar verslechterd.

Afghanistan wordt al decennia verscheurd door een burgeroorlog waarbij talloze facties elkaar bestrijden, en omringende landen zich in de strijd mengen om hun eigen belangen te behartigen. Eind jaren negentig kwamen de Taliban aan de macht en voerden er een strikt islamitisch regime in. Na de aanslagen van 11 september 2001 trokken de Verenigde Staten ten strijde tegen dit regime, omdat de Taliban onderdak boden aan het terreurnetwerk van Osama bin Laden.

Nooit verslagen

De Taliban werden in 2001 snel uit de hoofdstad Kabul verjaagd, maar zijn nooit verslagen. Ondanks een internationale troepenmacht die al zeventien jaar in Afghanistan tegen de Taliban strijdt, heerst de islamitische beweging nog steeds over grote delen van het land. De opstandelingen betrekken bij een eventueel vredesproces was lange tijd vloeken in de kerk: ze moesten ‘gewoon’ worden verslagen. Later heeft er wel overleg met de Taliban plaatsgevonden en hebben zelfs de VS toegegeven dat er in de toekomst mogelijk een rol voor hen is weggelegd in de Afghaanse regering, maar vooralsnog heeft dat niets opgeleverd.

Screenshot van een video van Talibanstrijders die trainen in Afghanistan. Beeld image select

Een paar jaar geleden verscheen er een nieuwe speler op het toneel: IS. Op het eerste gezicht lijkt deze organisatie er hetzelfde gedachtegoed op na te houden als de Taliban, maar er zijn grote nuanceverschillen. Zo hebben de Taliban geen enkele ambitie om buiten de landsgrenzen te vechten, terwijl IS een internationaal opererende organisatie is. Bovendien richten de Taliban zich met hun aanvallen vooral op de Afghaanse politie, het Afghaanse leger en op buitenlandse troepen in Afghanistan, terwijl IS zijn hand er niet voor omdraait aanslagen te plegen op (sjiitische) burgers. Dat de Taliban daarnaast bereid zijn om te onderhandelen met de vijand, is volgens IS puur verraad aan de jihad.

Teheran moet er niet aan denken dat IS al te sterk wordt in buurland Afghanistan. Het geeft het sjiitische regime een logisch motief om met de soennitische Taliban samen te werken. De Afghaanse regering beschuldigt Iran al ervan de opstandelingen te helpen aan geld, wapens en explosieven en volgens de Verenigde Staten heeft Teheran ook militaire training aan de Taliban gegeven. Het Iraanse regime ontkent dit overigens hardnekkig.