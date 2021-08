‘Taliban maken jacht op tegenstanders’, stelt rapport aan VN, terwijl in steden wordt betoogd tegen het nieuwe bewind

Taliban-strijders bij een checkpoint in Kabul. Beeld AP

Het rapport bevat een brief van de Taliban aan een Afghaanse ambtenaar die zich bezighield met terreurbestrijding. De Taliban dragen hem op zich te melden in Kabul. Als hij dat niet doet, zal zijn familie worden berecht op basis van de sharia, aldus de brief. Volgens het Norwegian Center zouden vooral Afghaanse militairen, politieagenten en ambtenaren gevaar lopen. De Taliban zouden een zwarte lijst hebben opgesteld met daarop Afghanen die ondervraagd of gestraft moeten worden.

De Taliban hebben ook een familielid van een Afghaanse verslaggever van de Duitse omroep Deutsche Welle gedood, zo maakte de omroep donderdag bekend. Een ander familielid raakte gewond. Volgens Deutsche Welle waren de Taliban in het westen van Afghanistan op zoek naar de journalist, waarbij huizen werden doorzocht. De journalist was echter al naar Duitsland overgebracht. Volgens Deutsche Welle zijn de huizen van ten minste drie andere verslaggevers onderzocht. De omroep zendt uit voor het buitenland, onder meer in de Afghaanse taal Pashtu.

De jacht op militairen, journalisten en andere tegenstanders staat haaks op de beloften van de Taliban dat zij geen wraak willen nemen en dat zij gematigder zullen optreden dan tijdens hun eerdere bewind, tussen 1996 en 2001.

Protesten

Donderdag werd in Kabul en andere steden geprotesteerd tegen het nieuwe bewind. In Kabul werd gedemonstreerd in de buurt van het presidentiële paleis, waarbij betogers zwaaiden met de zwart-rood-groene Afghaanse vlag die door de Taliban verboden is. ‘Onze vlag, onze identiteit’, riepen zij. Volgens getuigen schoten Talibanstrijders in de lucht om de menigte te verspreiden.

In de stad Addasabad vielen volgens getuigen meerdere doden toen Talibanstrijders op demonstranten vuurden. ‘Honderden mensen gingen de straat op’, zei getuige Mohammed Salin tegen persbureau Reuters. ‘Eerst was ik bang en wilde ik niet gaan, maar toen ik een van mijn buren zag, nam ik de Afghaanse vlag mee van huis.’ Toen de Taliban begonnen te schieten vielen doden, aldus Salim. Het is niet duidelijk of zij om het leven kwamen door kogels van de Taliban of onder de voet werden gelopen in de paniek die op het geweervuur volgde.

Ook in Jalalabad en de oostelijke provincie Paktia werd geprotesteerd tegen het Talibanbewind. Volgens CNN hebben de Taliban de bevolking van de zuidoostelijke stad Khost opgedragen om binnen te blijven na betogingen tegen hun bewind. ‘De strijdkrachten van het Islamitisch Emiraat voeren opruimacties uit’, zei een bron binnen de Taliban tegen CNN.