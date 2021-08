Taliban houden geallieerde troepen aan deadline vertrek uit Afghanistan, anders volgt ‘reactie’

Amerikaanse militairen helpen geëvacueerde Afghanen op het vliegveld van Kabul. Beeld Brunopress

De Amerikaanse president Joe Biden wil de evacuatieoperatie in principe uiterlijk 31 augustus afronden, maar hij staat onder zware druk de Amerikaanse troepen langer op de luchthaven te houden gezien het chaotische verloop van de evacuatie.

De Britse premier Boris Johnson wil morgen tijdens een videoconferentie van de leiders van de G7 een beroep op Biden doen de militaire operatie te verlengen. Zonder de aanwezigheid van de Amerikanen wordt het voor de bondgenoten te riskant hun evacuatiemissies voort te zetten.

Tal van landen hebben grote moeite hun burgers en Afghanen die voor hen hebben gewerkt uit Afghanistan weg te halen wegens de chaos rond het vliegveld en de aanwezigheid van de Taliban, die de toegangswegen tot de luchthaven controleren.

‘Verlenging van bezetting’

Shaheen liet echter weten dat de Taliban, die vorige week de macht in het land overnamen, het oprekken van de evacuatie-operatie door de Amerikanen zullen opvatten als een ‘verlenging van de bezetting’ van hun land. ‘Het zal wantrouwen tussen ons doen ontstaan’, zei Shaheen. ‘Als zij beslissen de bezetting voort te zetten, zal dat een reactie uitlokken’.

De situatie rond de luchthaven wordt steeds meer gespannen. Maandag raakten Amerikaanse en Duitse soldaten betrokken bij een schietpartij bij de luchthaven. Volgens het Duitse leger brak de schietpartij uit, toen onbekende aanvallers het vuur openden bij de noordelijke poort van de Hamid Karzai-luchthaven.

Daarbij zou een Afghaanse militair zijn gedood en drie anderen gewond zijn geraakt. Op het vliegveld zijn ook nog steeds een aantal militairen van het Afghaanse regeringsleger dat eerder deze maand instortte onder druk van de opmars van de Taliban.

De weigering van de Taliban de Amerikaanse troepen langer te laten blijven op de luchthaven, brengt de Amerikanen en hun bondgenoten in een lastig parket. De Taliban zijn weliswaar niet sterk genoeg om de westerse militairen van het vliegveld te verjagen, maar zij kunnen wel alle toegangswegen afsluiten, waarmee de evacuatie-operatie stil komt te liggen. Ook neemt dan het gevaar van aanslagen op binnenkomende en vertrekkende vluchten toe.

Militaire actie

Andersom is er bij de VS en de bondgenoten nu zij vrijwel al hun troepen hebben weggehaald uit Afghanistan, weinig animo militaire actie te ondernemen tegen de Taliban. Dat zou het begin kunnen worden van een nieuwe ronde in de twintig jaar durende oorlog waarachter zij juist een punt hebben gezet.

Biden bevestigde zondag dat het Witte Huis met de militaire top overlegt over een mogelijke verlenging van het verblijf van de Amerikaanse militairen, maar hij zei te hopen dat het niet nodig zal zijn. Volgens hem hebben de VS sinds 14 augustus al ruim 30 duizend mensen uit Kabul geëvacueerd.

Een Amerikaanse militair helpt een kind aan water. Beeld Brunopress

Om extra vaart achter de evacuaties te zetten heeft Biden zes commerciële luchtvaartmaatschappijen opdracht gegeven mee te helpen bij het overvliegen van achtergebleven Amerikanen en Afghaanse medewerkers. In totaal gaat het om achttien lijntoestellen die zullen worden ingezet bij de evacuatie-operatie. De toestellen worden niet naar Kabul zelf gestuurd om mensen op te halen. Dat blijft het werk van Amerikaanse militaire toestellen. Die vliegen hen over naar luchthavens in de buurlanden, waar zij zullen worden opgepikt door de commerciële toestellen.

Kritiek

Biden verdedigde zich zondag tegen de kritiek op de manier waarop zijn regering de evacuatie heeft aangepakt. Volgens hem zou de evacuatie van tienduizenden Amerikanen en Afghaanse bondgenoten onder alle omstandigheden ‘heel moeilijk en pijnlijk’ zijn geweest, ‘wanneer die ook begonnen was’. ‘Er is geen manier om zoveel mensen weg te halen zonder pijn en verlies of de hartverscheurende beelden die we op televisie zien’.

Maar volgens Nikki Hailey, die onder president Trump de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties was, is de aanpak van Biden op een ‘beschamende mislukking’ uitgelopen. Volgens haar heeft de regering een enorme blunder begaan door de militaire luchtmachtbasis Bagram bij Kabul op te geven, voordat de VS hun mensen in veiligheid hadden kunnen brengen.

De overwinning van de Taliban en de chaos bij het vliegveld van Kabul heeft de populariteit van Biden een flinke knauw gegeven. Volgens twee opiniepeilingen is nog maar de helft van de Amerikanen tevreden over zijn optreden als president, terwijl de andere vijftig procent ontevreden is.