Taliban gijzelen 170 buspassagiers - meesten van hen zouden inmiddels bevrijd zijn

Eerder maandag werden drie overvolle bussen door de strijders gedwongen te stoppen. De passagiers moesten uitstappen. Daarna werden ze naar een onbekende locatie gebracht.

Zondag kondigde de Afghaanse president Ashraf Ghani vanwege het islamitische Offerfeest een bestand aan. Dat zou maandag ingaan, mits de Taliban tijdig van zich zouden laten horen. De opstandelingen voelden daar niets voor. ‘Een bestand zou de Amerikanen in ons land alleen maar sterker maken’, liet een van de Talibanleiders weten.

Het Afghaanse leger is maandag direct naar het gebied in Kunduz gestuurd, in de hoop de gijzelaars te bevrijden. Volgens de jongste berichten wordt er nog steeds hevig gevochten. Er zouden intussen 149 mensen, onder wie vrouwen en kinderen, zijn bevrijd. Persbureau AP bericht dat 21 anderen nog steeds worden vastgehouden.

Volgens een woordvoerder van de Taliban waren de bussen een doelwit, omdat veel ambtenaren en mensen die ‘met het leger samenwerkten’ naar hun familie in Kabul reisden voor de feestdagen. ‘De bussen zijn meegenomen naar een veilige plek, en we zijn mensen aan het identificeren’, zei Zabihullah Mujahid tegen persbureau Reuters.

Stad belaagd door Taliban

De afgelopen tijd is het bijzonder onrustig in het toch al door oorlog geplaagde land. Eerder deze maand werd de centraal gelegen stad Ghazni (meer dan 270 duizend inwoners) bestormd door Taliban-strijders. Met hulp van Amerikaanse special forces, vliegtuigen, helikopters en drones wist het Afghaanse leger de opstandelingen na vier dagen weer terug te dringen. Bij die gevechten kwamen naar schatting 250 mensen om het leven. Honderden raakten gewond. Grote delen van Ghazni zijn compleet verwoest.

Al snel sloegen de Taliban weer toe: in de noordelijke provincie Baghlan werd een basis aangevallen en een andere basis ingenomen, wat minstens 61 militairen en agenten het leven kostte.

Toen president Ashraf Ghani zondag opriep tot een staakt-het-vuren, zei hij te hopen dat het bestand tot 20 november stand zou houden. Dat is de geboortedag van de profeet Mohammed, en een maand na de parlementsverkiezingen. Ghani stelt de verkiezingen al twee jaar uit – mede vanwege de onveiligheid in het land. De Taliban beschuldigen de president van manipulatie en machtsmisbruik.

De Afghaanse president Ashraf Ghani. Foto EPA

Ondanks hun militaire hulp aan Kabul streven de Verenigde Staten naar een situatie van onderhandelingen tussen de Afghaanse regering en de Taliban. Met dat doel voor ogen voerden de VS vorige maand voor het eerst in zeven jaar besprekingen met de opstandelingen. ‘De overwinning kan niet worden behaald op het slagveld, er is een politieke oplossing nodig’, zei de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken John Sullivan.

Het geweld dat de Taliban na deze gesprekken gebruiken, lijkt op het eerste gezicht in strijd met deze diplomatieke toenadering. Voor de opstandelingen vormt het juist een onderdeel van hun onderhandelingstactiek. Op deze manier willen de Taliban laten zien hoe zwak het Afghaanse leger is, en dat de regering niet in staat is om haar burgers te beschermen.