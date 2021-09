Taliban gaan amputaties en executies weer invoeren als straf: ‘Zeer noodzakelijk voor veiligheid’

Een executie door de Taliban in Afghanistan in 2015. Beeld Reuters

Turabi, een van de oprichters van de Taliban, was in de eerste regeerperiode van de radicaal-islamitische beweging tussen 1996 en 2001 minister van Justitie. Hij was toen verantwoordelijk voor de uitvoering van publiek uitgevoerde lijfstraffen, zoals het afhakken van handen. De Taliban werden hiervoor internationaal fel bekritiseerd.

‘Het afhakken van handen is zeer noodzakelijk voor de veiligheid’, aldus Turabi in een interview met persbureau AP. Lijfstraffen zouden volgens hem een afschrikwekkend effect hebben op criminelen. Volgens Turabi zal de nieuwe, voorlopige regering een beleidsplan ontwikkelen voor de invoering van deze straffen. Er wordt alleen nog gekeken of deze in het openbaar, onder andere in stadions, zullen worden uitgevoerd.

Het hoofd van het gevangeniswezen zegt dat de Taliban zich niets zullen aantrekken van internationale kritiek als de straffen opnieuw worden geïntroduceerd. Volgens hem is de invoering in lijn met de islam. ‘Iedereen bekritiseerde ons voor de uitvoering van de straffen in het stadion, maar we hebben nooit iets gezegd over hun wetten en hun straffen’, aldus Turabi, duidelijk doelend op westerse landen. ‘Niemand kan ons vertellen hoe onze wetten eruit moeten zien. We zullen de islam volgen en we zullen onze wetten maken op basis van de Koran.’

My latest __ Taliban’s former Justice Minister Mullah Nooruddin Turabi in an ⁦@AP⁩ interview says: Strict punishment, executions will return (from @AP) by ⁦@Kathygannon⁩ https://t.co/n71yRYdLRS — Kathy Gannon (@Kathygannon) 23 september 2021

Kogel door het hoofd

Toen Turabi minister van Justitie was, werden straffen in het openbaar vooral uitgevoerd in het sportstadion van Kabul. Bij veroordeelde dieven werd toen bijvoorbeeld de hand afgehakt. Roofovervallers moesten rekening houden met de amputatie van een hand en een voet. Moordenaars kregen een kogel door het hoofd.

Hij werd in deze jaren het gezicht van de radicale verandering van het openbare leven. Zijn medewerkers zagen erop toe dat het verbod op het afspelen van muziek werd gehandhaafd, dat mannen vijf keer per dag gingen bidden en dat hun baard niet te kort was. Turabi’s terugkeer nu op zo’n hoge post duidt erop dat hij na twintig jaar nog altijd niet aan invloed heeft ingeboet. Ondanks de geplande invoering van de omstreden straffen claimt Turabi, net als andere leiders van de Taliban, dat de beweging zich heeft aangepast aan de moderne tijd.

Afghan Women protested in front of the Afghanistan Ministry of Education in response to the Taliban's decision not to open girls' schools. They ask Taliban not to ban girls from studying and working. pic.twitter.com/vEc1vmz4PD — Elyas Nawandish (@elyas_nawandish) 19 september 2021

Afschrikwekkend

‘We zijn veranderd’, beweert de Taliban-voorman. Hij zegt dat de Afghanen niet hoeven te vrezen dat het kijken naar de televisie en het gebruik van telefoons zal worden aangepakt. Als wordt besloten om de omstreden straffen in het openbaar uit te voeren, zouden aanwezigen volgens hem toestemming kunnen krijgen alles te filmen.

Volgens Turabi kan het verspreiden van de video’s door de bevolking het afschrikwekkende effect van de straffen alleen maar vergroten. ‘Wij weten dat wij in plaats van slechts honderden, nu miljoenen kunnen bereiken’, aldus Turabi over de omarming van de media door de Taliban.

Opvallend is dat Turabi toestond dat hij werd geïnterviewd door een vrouw, verslaggever Kathy Gannon van AP. Toen hij minister was, trok de Taliban-voorman fel van leer tegen het bekleden door vrouwen van openbare functies. Zo schreeuwde Turabi ooit tegen een vrouwelijke journalist en eiste hij dat ze moest vertrekken. Hij behoort, samen met premier Mohammed Hasan Akhund en minister van Binnenlandse Zaken Sirajuddin Haqqani, tot een groep Taliban-leiders die door de Veiligheidsraad van de VN op een antiterreurlijst is gezet. Zij zijn getroffen voor internationale sancties.