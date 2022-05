Taliban dwingt vrouwen in Afghanistan om onzichtbaar te worden, ook op televisie

Taliban op patrouille in Kabul. Beeld ANP / EPA

Volgens Tolo hebben alle media in Afghanistan de oekaze ontvangen, die is opgesteld door het ministerie van Informatie en Cultuur, samen met het ministerie ter Bevordering van Deugd en Bestrijding van Zedeloosheid.

Een bekende presentator van Tolo, Yalda Ali, zette donderdag op sociale media een video van zichzelf met een gezichtsmasker en de tekst: ‘Een vrouw uitgegumd, op bevel van het ministerie ter Bevordering van Deugd en Bestrijding van Zedeloosheid.’

Twee weken geleden liet de Talibanregering al weten dat alle vrouwen in het openbaar gezichtsbedekkende kleding moeten dragen, bij voorkeur de boerka. Tot dan waren de kledingvoorschriften onduidelijk. De Taliban hadden de ‘hijab’ verplicht gesteld, maar dat zou ook kunnen slaan op een sjaal die alleen het haar bedekt. Veel vrouwen, met name in de grote steden, legden dat zo uit.

Volgens de autoriteiten moeten vrouwen alleen het huis verlaten als zij buitenhuis iets belangrijks te doen hebben. Contact met mannen die geen familie zijn moet zoveel mogelijk worden vermeden.

Met de rechten van meisjes en vrouwen in Afghanistan is het sinds de machtsovername door de Taliban in augustus vorig jaar hard achteruit gegaan. Een ander veeg teken is het ontbinden van de Onafhankelijke Mensenrechtencommissie. Michelle Bachelet, Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, liet donderdag weten ‘verbijsterd’ te zijn over het ontbinden van het instituut.

Grote stap achteruit

Het besluit betekent ‘een grote stap achteruit voor alle Afghanen en de Afghaanse civil society’, aldus Bachelet. De commissie was volgens haar een ‘krachtige vertolker’ van de mensenrechten en een ‘betrouwbare partner’ van haar tak van de VN.

Sinds de machtswisseling in augustus lag het werk van de mensenrechtencommissie al stil. De Taliban hadden alle gebouwen, voertuigen en computers in beslag genomen. Nu heeft de regering het orgaan ook formeel opgeheven, omdat het ‘niet nodig wordt geacht’, aldus woordvoerder Innamullah Samangani.

Het besluit werd bekendgemaakt tijdens de presentatie van de eerste begroting van de nieuwe Afghaanse regering. Daarin is geen budget opgenomen voor de mensenrechtencommissie, noch voor vier andere overheidsorganen die als overbodig worden beschouwd. Het betreft onder meer de Hoge Raad voor Nationale Verzoening, die tot taak had vrede tot stand te brengen in het land, en de commissie die toezag op het naleven van de grondwet.

De Onafhankelijke Mensenrechtencommissie werd opgericht op 6 juni 2002, na de buitenlandse interventie in Afghanistan en het verjagen van het vorige Talibanregime. Ze heeft al die jaren een belangrijke rol gespeeld, met name door de overheid op zijn minst te committeren aan het beginsel van mensenrechten en door schendingen openbaar te maken. Vrouwenrechten kregen altijd veel aandacht van de commissie, die veelal door een vrouw werd geleid.