Taliban draaien tal van verworvenheden op het gebied van mensenrechten terug

Beeld AFP

Dit verklaren Amnesty International, de Internationale Federatie voor Mensenrechten (FIDH) en de Wereldorganisatie tegen foltering (OMCT) in een dinsdag gepubliceerd rapport over het wijdverbreide repressieve optreden van de Taliban sinds hun inname van Kabul op 15 augustus. Ze schrijven ook over de moorden op burgers en soldaten die zich hadden overgegeven en het blokkeren van humanitaire voorraden in de Panjshir-vallei.

‘Nadat de Taliban de controle over Afghanistan overnamen, lieten ze zien dat ze de mensenrechten niet serieus nemen’, aldus Dinushika Dissanayake van Amnesty International. Gezien het klimaat van angst en de slechte mobiele verbindingen in het land onttrekken veel schendingen zich volgens haar waarschijnlijk aan het oog van de wereld. Daarom zou de Mensenrechtenraad van de VN een onafhankelijk mechanisme moeten opzetten voor het verzamelen van bewijs van misdrijven volgens internationaal recht.

Sinds 15 augustus worden bijna dagelijks aanvallen op mensenrechtenverdedigers gemeld. De Taliban zoeken huis-aan-huis naar activisten, van wie velen onderduiken. Degenen die wel worden opgepakt, worden veelal mishandeld. Amnesty liet beelden van een ngo-medewerker verifiëren door een forensisch patholoog. Die zag klassieke ‘zweepsporen’ op de rug van het slachtoffer en geel-blauwe plekken op de linkerarm.

De woordvoerder van de Taliban, Zabihullah Mujahid, heeft dinsdag op zijn wekelijkse persconferentie gezegd dat meisjes in Afghanistan zo snel als mogelijk is weer naar de middelbare school mogen. Een week geleden zei hij dat jongens en mannelijke onderwijzers mogen terugkeren naar het voortgezet onderwijs, maar hij zei toen niets over de terugkeer van meisjes of vrouwelijk personeel

Volgens de Taliban wordt het plan voor meisjes momenteel uitgewerkt. Een tijdschema is echter niet bekendgemaakt. Eerst moet een ‘veilige leeromgeving’ mogelijk worden gemaakt, volgen Mujahid. Wat dat inhoudt, is niet duidelijk.