Taliban claimen neerschieten Amerikaans militair vliegtuig boven Afghanistan

Afghaanse soldaten nabij de plek waar de het vliegtuig is neergestort. Beeld EPA

De claim van Taliban-woordvoerder Zobihullah Mujahid kon maandag door persbureau Reuters niet worden geverifieerd. Het toestel zou zijn neergestort in bergachtig gebied dat deels in handen is van de Taliban, een islamitische verzetsbeweging die strijdt tegen de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Afghanistan.

Volgens Mujahid was het vliegtuig, vermoedelijk een Bombardier E011A, op een spionagemissie en werd het neergehaald in Sado Khel in het district Deh Yak in de provincie Ghazni. Een hoge Afghaanse defensieambtenaar liet weten dat er geen Amerikaanse officieren zijn omgekomen en dat de oorzaak van de crash wordt onderzocht. Anonieme Amerikaanse militaire functionarissen in Washington bevestigden later dat er een klein militair vliegtuig in Afghanistan is neergestort, maar dat er geen aanwijzingen dat het toestel is neergeschoten.

Volgens een door AP geciteerde lokale Afghaanse journalist, Tariq Ghazniwal, ligt de plaats van de crash ongeveer 10 kilometer van een Amerikaanse militaire basis. Hij zegt het brandende wrak gezien te hebben, met de lichamen van twee inzittenden. De neus van het toestel zou zwaar beschadigd zijn, de romp en het staartstuk nauwelijks. Dat is ook te zien op foto's die Ghazniwal aan AP ter beschikking heeft gesteld.

Maandagochtend kwamen er berichten dat een vliegtuig was neergestort in de provincie Ghazni. Aanvankelijk zei een Afghaanse regeringsfunctionaris dat het om een groot passagiersvliegtuig van de Afghaanse maatschappij Ariana Afghan Airlines ging, met 83 inzittenden aan boord. Dat werd al snel door het bedrijf ontkend.

Daarna werd gemeld dat het om een buitenlands vliegtuig zou gaan. Een westerse legerwoordvoerder in Kabul verklaarde daarop dat er voorzover bekend geen Amerikaans of NAVO-toestel was neergestort.