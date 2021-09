Taliban claimen inname Panjshirvallei, machtsovername in Afghanistan nu compleet

Anti-Talibanstrijders patrouilleren eind augustus op een van de smalle toegangswegen van de Panjshirvallei. Duizenden Talibanstrijders hebben acht districten van de regio overlopen, meldt persbureau Reuters. Beeld AFP

De Panjshirvallei was het laatste bolwerk in het land dat niet in handen was van de Taliban. Ahmed Massoud, leider van de verzetsstrijders in de onneembaar geachte vallei, had zich daar met zijn troepen verschanst. In het weekend is zwaar gevochten om de vallei. Massoud zei zondag dat hij bereid was om de strijd te staken als de Taliban zich zouden terugtrekken.

De verzetsgroep van Massoud, de NRF, liet ondertussen weten nog steeds ‘strategische posities’ en de vallei in handen te hebben. De strijd tegen de Taliban zou doorgaan. Die hebben nu zelf alvast de overwinning uitgeroepen, ook al valt van buitenaf moeilijk te controleren of ze de vallei inderdaad onder controle hebben. Persbureau Reuters meldt op basis van anonieme ooggetuigenverklaringen dat duizenden Talibanstrijders acht districten van Panjshir hebben overlopen.

Opmars

De Taliban stoomden vorige maand zonder al te veel zware gevechten op naar Kabul. Daarna omsingelden ze de Panjshirvallei, waar leden van de Afghaanse strijdkrachten zich hadden aangesloten bij lokale strijders die trouw zijn aan Massoud. Massoud is een zoon van de in 2001 omgekomen ‘Leeuw van Panjshir’, Ahmad Shah Massoud. Die leidde in Panjshir met succes het verzet tegen het Sovjetleger en in de jaren negentig tegen de Talibanstrijders. Het is niet bekend waar Massoud zich nu bevindt.