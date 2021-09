Taliban claimen de Panjshirvallei, het laatste bolwerk van verzet, in handen te hebben

Lokale strijders tegen de Taliban tijdens een oefening in Panjshir. De Panjshirvallei valt nog buiten de controle door de Taliban. Beeld AFP

Nadat onderhandelingen tussen de Taliban en de rebellen waren mislukt, gingen de Taliban in de aanval. Strijders van de lokale leider Ahmad Massoud, zoon van de overleden krijgsheer Ahmad Shah Massoud, worden in de noordelijke vallei gesteund door militairen van het verslagen regeringsleger. Ook leden van milities tegen de Taliban uit andere provincies, hebben zich aangesloten bij het verzetsfront van Massoud.

De strijd zou vrijdagochtend zijn geëscaleerd, nadat Talibanstrijders hun aanvallen met artillerie hebben opgevoerd. Op beelden zijn zware rookpluimen te zien van de inslagen. Vooral bij de enige toegang tot de vallei wordt zware strijd geleverd, meldt een Al Jazeera-verslaggever die ter plekke is. Strijders van Massoud proberen ook met artillerie en raketlanceerinrichtingen de opmars van de Taliban te stoppen.

De Taliban claimen vrijdag dat ze het verzetsbolwerk hebben veroverd, maar de rebellen ontkennen dat, en zeggen dat bij de gevechten veel Talibanstrijders zijn gedood. Er zouden ook een paar honderd Taliban-strijders in de val zitten, die bijna geen munitie meer hebben en onderhandelen over hun overgave. Er zijn geen onafhankelijke waarnemers in de bergachtige regio op ongeveer 65 kilometer ten noordoosten van hoofdstad Kabul, waardoor het moeilijk is informatie te verifiëren.

Moderne Amerikaanse wapens

De Taliban maken bij hun offensief gebruik van de moderne Amerikaanse wapens die ze in handen hebben gekregen. Maar bij eerdere strijd de afgelopen decennia in de vallei bleek dat een militaire overmacht niet doorslaggevend hoeft te zijn.

De vallei, het belangrijkste gebied van de provincie, is moeilijk in te nemen. Tijdens de Russische invasie van Afghanistan, in de jaren tachtig van de vorige eeuw, werd er ook felle strijd gevoerd. Het lukte de Russen en het regeringsleger toen niet om de vallei, die goed kan worden verdedigd bij de ingang en vanaf de hellingen, te veroveren. Een voordeel voor het verzetsfront is dat het wordt gesteund door commando's van het Afghaanse leger. Deze elitesoldaten, getraind door de VS, waren de afgelopen jaren verantwoordelijk voor de zwaarste gevechten met de Taliban.

Mede door zijn succesvolle strijd, groeide Ahmad Shah Massoud uit tot een belangrijke leider van het verzet tegen de Russen, en toen de Taliban in 1996 Kabul had veroverd, bleef hij ook tegen hen vechten. Massoud werd in 2001, twee dagen voor de 9/11-aanslagen in de VS, gedood bij een zelfmoordaanslag die het werk zou zijn geweest van Al Qaida. Zijn zoon trok zich vorige maand terug in de vallei om het verzet te leiden tegen de Taliban. De vroegere vicepresident Amrullah Saleh, die in tegenstelling tot president Ashraf Ghani niet het land uitvluchtte, sloot zich bij Massoud aan.

Massoud heeft een dringend beroep gedaan op de VS om hem en zijn Nationale Verzetsbeweging van Afghanistan (NRF) te steunen. De escalatie van de strijd komt nadat beide partijen hadden geprobeerd via onderhandelingen tot een akkoord te komen. Vorige week zou een gesprek hebben plaatsgevonden in de provincie Parwar. In interviews zei Massoud, die realistisch genoeg is om in te zien dat hij de Taliban militair niet kan verslaan, uit te zijn op een akkoord waarin de beweging instemt met een deling van de macht.

Onaanvaardbaar

‘Alles minder dan dit zal voor ons onaanvaardbaar zijn’, zei hij maandag tegen het blad Foreign Policy. ‘En wij zullen onze strijd en weerstand voortzetten totdat we gerechtigheid, gelijkheid en vrijheid hebben bereikt. Vrede betekent niet dat je je moet overgeven.’

Massoud vindt dat er een brede regering moet worden gevormd waarin alle etnische groepen zijn vertegenwoordigd. Hij heeft de internationale gemeenschap opgeroepen een ‘totalitair regime’ in Kabul niet te erkennen, mocht de Taliban niet de macht willen delen. ‘We willen de Taliban laten inzien dat onderhandelingen de enige weg vooruit zijn’, aldus Massoud tegen persbureau Reuters. ‘Wij willen niet dat er oorlog uitbreekt.’