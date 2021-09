Taliban benoemen interim-regering met onbekende premier, zonder vrouwen

Taliban-woordvoerder Zabihullah Mujahid maakte de benoemingen dinsdag tijdens een persconferentie bekend Beeld AFP

Akhund zou al als politiek adviseur hebben opgetreden voor de oorspronkelijke oprichter van de Taliban Mullah Omar. Hij staat al twintig jaar te boek als vertrouweling van de hoogste religieuze leider van de Taliban, Haibatullah Akhundzada, en geldt als een compromiskandidaat waar verschillende facties binnen de Taliban zich in kunnen vinden.

Een andere medeoprichter van de Taliban, het hoofd van het politieke bureau Abdul Ghani Baradar, werd eerder genoemd als belangrijkste kanshebber voor het premierschap, maar hij moet genoegen nemen met de post van plaatsvervangend premier. Baradar, die tijdens het schrikbewind van de Taliban onderminister van Defensie was, leidde de vredesonderhandelingen met de Verenigde Staten.

Wat doet Akhundzada?

De grote vraag die dinsdag niet werd beantwoord is de positie van de rechtsgeleerde Haibatullah Akhundzada, de hoogste religieuze leider van de Taliban sinds zijn voorganger Mullah Akhtar Mansour in 2016 bij een Amerikaanse drone-aanval werd gedood. Alom werd verwacht dat Akhundzada tot staatshoofd zou worden uitgeroepen, maar dat is nog niet gebeurd.

Zijn verblijfplaats sinds 2016 is onbekend. Lang gingen er ook geruchten dat hij was overleden. De Taliban beloven echter al enkele weken dat het ‘niet lang duurt’ tot Akhundzada in het openbaar verschijnt.

Mogelijk is de positie van Akhundzada geen officiële regeringspost, maar gaat hij naar Iraans voorbeeld als opperste leider erop toezien dat Afghanistan binnen de regels van de islam wordt bestuurd. Hij zou er volgens de Indiase krant Hindustan Times echter persoonlijk voor hebben gezorgd dat Akhund premier werd.

Met de benoemingen van dinsdag heeft Afghanistan een interim-regering van 21 mannen - nog niet alle lagere ministersposten zijn bekend. De woordvoerder van de Taliban Zabihullah Mujahid, die de benoemingen dinsdag bekendmaakte, wordt zelf plaatsvervangend minister van communicatie en cultuur. Onduidelijk is of er nog ministers bijkomen die, in tegenstelling tot het dinsdag gepresenteerde voorlopige kabinet, geen Taliban-verleden hebben.

Inclusieve regering

Vrouwen zijn ook niet benoemd, terwijl de internationale gemeenschap juist hoopte op een inclusieve Afghaanse regering die niet louter uit Taliban-voormannen bestaat. De samenstelling is vooral een eerbetoon aan de eigen oude garde: de mannen die hebben gevochten tegen de Sovjet-Unie en daarna streden tegen de Amerikanen, en die deel uitmaakten van de groep die tijdens het eerste bewind van de Taliban het land leidde.

Ondanks dat bij de benoemingen werd gesproken over een interim-regering, die mogelijk woensdag officieel wordt geïnstalleerd, is niet duidelijk hoe en wanneer een definitief kabinet tot stand komt en hoe die machtsoverdracht dan verloopt.

Sarajuddin Haqqani, de zoon van de oprichter van het Haqqani-netwerk, door de Verenigde Staten uitgeroepen tot terroristische organisatie, wordt minister van Binnenlandse Zaken. Zijn netwerk zou verantwoordelijk zijn voor de introductie van zelfmoordaanslagen in Afghanistan. Haqqani is een van de belangrijkste militaire leiders van de Taliban.

Mohammad Yaqoob, een jonger militair kopstuk met een gematigde reputatie, wordt minister van Defensie. Hij dankt veel aanzien door zijn afkomst: hij is de zoon van de oorspronkelijke oprichter van de Taliban, Mullah Omar.

Het kabinet bestaat vrijwel geheel uit Pashtun, de dominante etnische groep in Afghanistan. Uitzondering is de uit de Tadzjikistaanse minderheid afkomstige Qari Din Mohammed Hanif, die in 2003 de leiding had over Taliban-troepen in de roerige provincie Badakhshan en zijn sporen verdiende als onderhandelaar in van het politieke Taliban-bureau in Doha, mag zich samen met minister van Financiën Mullah Hedayatullah Badri over de vernielde Afghaanse economie ontfermen.