Taliban beheersen al meer dan de helft van Afghaanse districtshoofdsteden – afgelopen maand was dat nog geen kwart

Een schutter van de nationale veiligheidstroepen houdt in mei nog de omgeving in Panjwayi onder schot. Ruim een maand later, begin juli, zal dit district in de provincie Kandahar in handen van de Taliban vallen. Beeld Los Angeles Times via Getty Images

Mark Milley, de chef van de Amerikaanse generale staf, heeft dat woensdag in Washington bekendgemaakt. ‘Het strategisch momentum lijkt bij de Taliban te liggen’, aldus de generaal. Vorige maand hadden de Taliban 81 van de 419 districtscentra onder controle, nu meer dan 200. Ook de helft van de provinciehoofdsteden wordt bedreigd.

De veiligheidssituatie in Afghanistan verslechtert in snel tempo. In aanloop naar het vertrek van de westerse troepen, voorzien voor eind augustus, hebben de Taliban de strijd opgevoerd. Ze beheersen inmiddels een groot deel van het platteland. Ook hebben ze enkele strategische grensplaatsen bezet.

Het Afghaanse regeringsleger staat tot nu toe vrijwel machteloos tegenover de opmars van de Taliban. Veel eenheden gaven zich zonder verzet over of deserteerden gedemoraliseerd. De regeringstroepen lijken zich nu te richten op de verdediging van de grote steden en de hoofdstad Kabul. Veel Afghanen vrezen echter dat de Taliban na de aftocht van de buitenlandse troepen binnen de kortste keren het hele land zullen beheersen.

Peperdure bemoeienis

Maandag slaagden afvaardigingen van de Taliban en de Afghaanse regering van president Ashraf Ghani er niet in een staakt-het-vuren overeen te komen tijdens vredesbesprekingen in Doha, Qatar. Daarna riepen vijftien westerse ambassadeurs en de Navo-vertegenwoordiger in Afghanistan de Taliban vergeefs op hun offensieven te staken. ‘De Taliban hebben geen enkele wens of bereidheid tot vrede’, aldus Ghani woensdag.

De Amerikaanse president Joe Biden besloot eerder dit jaar dat de laatste Amerikaanse soldaat vóór 31 augustus Afghanistan dient te verlaten. Biden wil dat er na twintig jaar een eind komt aan de peperdure Amerikaanse militaire bemoeienis met het land, die begon met de westerse invasie na de aanslagen door al Qaeda op 11 september 2001. De terreurgroep van Osama bin Laden werd beschermd door de Taliban, die destijds de scepter zwaaiden in Afghanistan. De VS zullen de Afghaanse regering tot 2024 nog wel 4 miljard dollar aan financiële en logistieke steun bieden.

Meer dan 95 procent van de Amerikaanse troepen is volgens Biden al weg uit Afghanistan. De rest beschermt de ambassade van de VS in Kabul en de luchthaven van de hoofdstad. Turkije heeft gezegd de beveiliging van het vliegveld te willen overnemen. President Recep Tayyip Erdogan wil daarover met de Taliban in gesprek. Die waarschuwen dat Turkije net als andere Navo-landen al zijn troepen moet terugtrekken.