Talentenjacht The Voice of Holland stopgezet na beschuldigingen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Voor zangeres Anouk zijn de recente gebeurtenissen reden om te stoppen als coach bij de talentenjacht. ‘Het is gewoon een corrupte bende’, aldus de zangeres zondagmiddag op haar Instagramaccount. ‘Ik wil niet werken waar jarenlang gewoon een aantal mannen misbruik hebben gemaakt van hun positie, en waar er bewust voor is gekozen het stil te houden en de andere kant op te kijken. Dat kan echt niet.’

Afgelopen week is er aangifte gedaan tegen Ali B wegens seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. De rapper is sinds 2013 verbonden aan het populaire talentenprogramma. Hij ontkent de beschuldiging. In een verklaring schrijft zijn management dat de artiest ‘nooit misbruik heeft gemaakt van zijn positie en zich nooit seksueel grensoverschrijdend heeft gedragen’.

Een andere prominente medewerker van het programma, bandleider Jeroen Rietbergen, gaat zaterdag wel diep door het stof. Hij bekent zich schuldig te hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. Rietbergen, sinds 2007 de partner van Linda de Mol, heeft seksueel contact gehad met meerdere vrouwen die bij het programma betrokken waren. Ook heeft hij ‘seksueel getinte whatsapp-berichten’ uitgewisseld. Volgens Rietbergen was er geen sprake van een machtspositie, maar ‘inmiddels ben ik mij er zeer bewust van geworden dat mijn eigen perceptie helemaal niet relevant is.’

Meerderjarig

Uit de verklaring van Rietbergen blijkt dat producent ITV (destijds Talpa) op de hoogte was van het seksueel wangedrag. De bandleider schrijft enkele jaren geleden ‘streng’ te zijn aangesproken door de opdrachtgever, en sindsdien niet meer over de schreef te zijn gegaan. Zijn advocaat Peter Plasman benadrukt dat het om meerderjarige vrouwen gaat en er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Rietbergen is per direct opgestapt bij het programma.

De zaak kwam aan het rollen dankzij onderzoek van BNNVARA-programma Boos. RTL noemt de aantijgingen ‘zeer ernstig en schokkend. We nemen dit uitermate serieus. Deelnemers, medewerkers, iedereen moet in alle veiligheid kunnen werken. Daarin is geen ruimte voor interpretatie. Prioriteit is nu om de feiten op tafel te krijgen.’ RTL zegt niet op de hoogte zijn geweest van Rietbergens seksuele relaties. Het laat ‘onmiddellijk een zorgvuldig, onafhankelijk onderzoek’ doen. ‘De uitzendingen van The Voice of Holland worden vooralsnog opgeschort tot er meer duidelijk is.’

Zerotolerancebeleid

Ook productiemaatschappij ITV laat weten geschokt te zijn. Het claimt dat het een ‘zerotolerancebeleid’ voert ten aanzien van het ‘gedrag waarvan wordt gezegd dat het heeft plaatsgevonden’. Of het klopt dat het bedrijf op de hoogte was van het seksueel wangedrag van Rietbergen, wil een woordvoerder niet zeggen. Zolang het onderzoek loopt, beantwoordt de producent geen vragen.

In het populaire talentenprogramma – dat bezig was aan het twaalfde seizoen – proberen kandidaten een platencontract en 50 duizend euro te winnen. Ze worden daarbij gecoacht door bekende artiesten. De coaches van dit seizoen zijn naast Ali B, zangers Anouk, Glennis Grace en Waylon.

Vanwege alle commotie heeft telecombedrijf T-Mobile besloten zich terug te trekken als sponsor van The Voice of Holland. Dat bevestigde het bedrijf zondagmiddag na berichtgeving van RTL Boulevard. Ook Lidl staakt voorlopig de sponsoring. Volgens een woordvoerder van de supermarktketen stopt met het opschorten van het programma automatisch ook het sponsorschap.