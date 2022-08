Taiwanezen in New York: ‘Wij stonden met z’n allen te applaudisseren voor Pelosi’

Straatbeeld in Flushing, Queens, New York, waar een grote Taiwanese gemeenschap woont. Beeld Jackie Molloy voor de Volkskrant

Met een grote glimlach op zijn gezicht draait Jason Wu (63) om zijn as. Hij plant één voet stevig op de grond, stapt met de andere voet naar voren, dan naar achteren, klapt in zijn handen. Als enige man tussen zestien vrouwen steelt hij de show, op de wekelijkse linedance-klas voor senioren in het Taiwan Center in New York. Wu maakt zijn vrolijke danspassen op het nummer Sha La-La-La-La van de Deense zanger Torben Lendager.

Jason Wu: 'Pelosi heeft het echt gedaan!'

Wie denkt dat Wu vandaag een goede bui heeft, had hem dinsdag moeten zien. Toen streek Nancy Pelosi, de leider van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, neer in zijn geboorteland Taiwan. ‘Ze heeft het echt gedaan!’, zegt Wu na de les, als hij weer op adem is gekomen. Hij slaat met zijn vuist in de lucht. ‘Taiwan en de Verenigde Staten zijn twee democratieën, ze horen bij elkaar. Iemand moet China toch laten ziet dat ons land geen Oekraïne mag worden?’

Wu werkt als klusjesman in het Taiwan Center, dat al 35 jaar dienstdoet als buurthuis voor de hechte Taiwanees-Amerikaanse gemeenschap. Dit is een van de rijkste en hoogstopgeleide migrantengroepen binnen de Verenigde Staten. Naar schatting gaat het om 200- tot 700 duizend mensen, maar exacte cijfers ontbreken: Taiwanezen werden door de Amerikaanse overheid lange tijd als Chinezen geregistreerd.

Velen van hen wonen in Californië, in een district dat Nancy Pelosi sinds de jaren tachtig vertegenwoordigt. Al jaren ziet zij de druk van China op Taiwan toenemen, en die van de Taiwanese gemeenschap op haar om zich luid en duidelijk uit te spreken. En zo stond Pelosi (82) woensdag, in de nadagen van haar politieke carrière, op de stoep bij president Tsai Ing-wen. In het New Yorkse stadsdeel Queens, waar de op één na grootste Taiwanese gemeenschap woont, reageerde niet alleen Jason Wu lyrisch.

Sally Wu; 'Mijn ouders wonen nog in Taiwan, maar die boeit het niet.'

Op de voet gevolgd

‘We stonden hier met z’n allen voor haar te applaudisseren’, zegt Sally Wu (33), geen familie van Jason. Ze kwam als student naar New York en werkt nu in het Taiwan Center, waar ze de ontwikkelingen rond haar land van herkomst op de voet volgt.

De spanning loopt daar met de dag op. Donderdag intimideerde China Taiwan met grootschalige militaire oefeningen in de wateren rond het eiland. Het Chinese leger vuurde elf raketten af en oefent zo voor een mogelijke echte aanval op Taiwan, dat het beschouwt als afvallige provincie. De G7-club van rijke industrielanden heeft de Chinese provocatie in een gezamenlijk verklaring afgekeurd en roept op tot een vreedzame oplossing van het conflict.

Volgens Japan, waar Pelosi dit weekeinde de laatste stop maakt op haar Azië-reis, zijn vijf van de ballistische raketten in Japanse wateren terechtgekomen. Het zou nooit eerder zijn voorgekomen dat een Chinese raket in Japans zeegebied landde.

Net zoals veel Taiwanezen in Queens kijkt Sally Wu niet op van de militaire oefeningen. ‘Dit hebben de Chinezen in 1996 ook al eens gedaan’, herinnert Wu zich. En haar ouders, die daar nog wonen? ‘Die boeit het nog minder. De mensen daar leven al zolang met de dreiging van geweld, dat is precies het probleem.’

Maar, geeft Wu tenslotte toe, onder alle euforie gaat ook angst verscholen. Wat als China verder gaat dan oefenen? ‘Ik heb tegen mijn ouders gezegd dat ze een noodkoffer moeten inpakken voor als het uit de hand loopt. In het ergste geval moet ik ze hier naartoe proberen te halen.’

Microkosmos

Een paar straten buiten de microkosmos van het Taiwan Center vallen de Taiwanezen in het niet bij de omvangrijke Chinese gemeenschap, die hier nog veel groter is dan in het beroemde Chinatown op Manhattan. Het bruist van de Chinese winkels, vishandelaren en overdekte markten, waar je gerechten kunt vinden uit alle Chinese windstreken, van Oeigoerse lamsgerechten tot handgemaakte noedels uit de centraal gelegen stad Lanzhou.

Hier op straat hebben velen de naam Nancy Pelosi nog nooit gehoord. Als het gesprek op het conflict tussen China en Taiwan komt, beginnen mensen ongemakkelijk te lachen. Hoewel er hier in Queens veel vriendschappen bestaan tussen de Chinezen en Taiwanezen is de regel: over politiek praat je niet.

Een 29-jarige Chinees die in een bubbeltheezaak werkt, wil alleen anoniem uitleggen waarom hij denkt dat China het eiland nooit zal aanvallen. ‘Want de bevolking is Chinees. Waarom zouden Chinezen andere Chinezen willen doden?’

‘We willen dat er nog meer steun komt van de Amerikaanse regering en nog meer druk op China’, zegt Borcheng Hsu (45), die festivals organiseert voor zijn gemeenschap. Veel Taiwanese Amerikanen zoals hij hopen dat het bezoek van Pelosi nog maar het begin is. Wat je hier hoort: de wens dat Taiwan uiteindelijk lid wordt van de Verenigde Naties en zo sterker tegen China komt te staan. Ook Hsu schrikt niet van de militaire oefeningen, die tot zondag zullen duren. ‘China moet toch íéts doen.’

Dit weekend is er een festival voor de Taiwanezen in New York, waar de militaire spanning de feeststemming over Pelosi’s bezoek niet zal overstemmen. Borcheng Hsu heeft van karton een levensgrote Nancy Pelosi gemaakt. ‘Ook al is ze er zelf niet bij, dan kan iedereen toch met haar op de foto.’