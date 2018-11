Taiwanese kiezers niet gecharmeerd van progressieve agenda van president Tsai Ing-wen

Aanhangers van de conservatieve partij Kuomintang vieren feest na de verkiezingsoverwinning. Beeld REUTERS

In meer dan de helft van de gemeentes moeten DPP-bestuurders plaatsmaken voor vertegenwoordigers van de Kuomintang, de conservatieve concurrent van Tsai, die juist voor toenadering en samenwerking met Beijing staat. De kiezers zijn de manier waarop Tsai probeert Taiwan uit de greep van het Chinese vasteland te halen, beu.

De factor ‘Volksrepubliek’ speelt altijd op de achtergrond in de Taiwanese politiek. Sinds het einde van de burgeroorlog in 1949 zijn het Chinese vasteland en Taiwan van elkaar gescheiden. Beijing is vastbesloten het de facto onafhankelijke eiland terug onder Chinees bestuur te brengen. De DPP verzet zich daartegen, maar daar is niet veel speelruimte voor. Elke stap naar formele onafhankelijkheid kan tot een oorlogsverklaring van de Volksrepubliek leiden.

Tsais China-beleid komt niet van de grond, omdat China haar links laat liggen. Tegelijk voert Beijing de druk op Taiwan op met het wegkapen van diplomatieke bondgenoten en militaire oefeningen in de buurt van het eiland.

Voor de meeste kiezers is de keuze voor de DPP een proteststem, slechts een kleine minderheid staat daadwerkelijk afscheiding van China voor. Het electoraat is na drie jaar DPP nog steeds ontevreden met de kwakkelende economie en de werkeloosheid, dus keren stemmers massaal terug bij de conservatieve partij die de economie stimuleert door de banden met China aan te halen.

Tsai trad direct na de desastreuze uitslag af als partijleider, maar de kans is klein dit de DPP nog voor de presidentsverkiezingen van 2020 redt. Tsais progressieve agenda, zoals haar verkiezingsbelofte voor meer directe democratie via referenda en de invoering van het homohuwelijk, zakte als een soufflé in elkaar. Onder Tsai zou Taiwan kampioen referenda houden worden, door het aantal handtekeningen dat nodig is voor een referendum drastisch te verlagen. De eerste volksraadpleging nieuwe stijl bestond uit tien verschillende referenda die zaterdag tegelijkertijd met de verkiezingen werd gehouden.

Drie rivaliserende belangengroepen maakten zich meester van het thema homohuwelijk. Een behoudende ‘pro-familie’ groep won met de stelling dat alleen een verbintenis tussen man en vrouw als huwelijk mag worden aangemerkt. De uitslag is weliswaar niet bindend, maar het wordt moeilijk dit duidelijke signaal te negeren.

Kiezers hadden ook geen zin in een controversiele naamsverandering van Taiwan op de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Dat was altijd “Chinees Taipei”. Onafhankelijkheidactivisten stelden voor daar Taiwan van te maken. Beijing wordt bij de gedachte alleen al laaiend en het Internationaal Olympisch Comitee stelde de Taiwanese ploeg diskwalificatie in het vooruitzicht. Dit soort prikkelende initiatieven irriteren veel Taiwanezen, die liever een gewone, rustige verhouding met China willen. Zeker als dat tot een economische opleving leidt.