Tadzjiekse autoriteiten: verboden islamitische partij verantwoordelijk voor dodelijke aanval op fietstoeristen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt in een verklaring dat een verdachte een schuldbekentenis afgelegd heeft. De 33-jarige Hussein Abdusamadov zou ‘actief lid’ zijn van de Islamic Renaissance Party of Tajikistan (IRPT). Hij heeft volgens het ministerie in Iran getraind en was van plan om na de aanval met zijn handlangers te vluchten naar buurland Afghanistan.

De IRPT speelt sinds het einde van de Sovjet-Unie een belangrijke rol in Tadzjikistan. De partij streed om de macht tijdens de burgeroorlog tussen 1992 en 1997. Het vredesakkoord van 1997 gaf de partij recht om mee te doen aan verkiezingen. Daarmee werd de IRPT de enige legale islamitische partij in de voormalige Sovjet-Unie.

Politieke doeleinden

De partij is sinds 2015 verboden door de Tadzjiekse autoriteiten, die de IRPT beschuldigden van pogingen tot het plegen van een staatsgreep. De regering hield de IRPT, destijds de grootste oppositiepartij in het parlement, verantwoordelijk voor aanslagen in 2015, onder meer bij het vliegveld van hoofdstad Dushanbe. De partij heeft die beschuldiging altijd ontkend en veroordeelt geweld.

Dinsdag ontkende de IRPT ook betrokkenheid bij de aanval op de fietstoeristen. Een leider van de organisatie die in ballingschap leeft, Muhiddin Kabiri, zei tegen persbureau Reuters dat de Tadzjiekse autoriteiten het incident gebruiken voor politieke doeleinden.

‘Arrestaties en repercussies’

De regering oefent sinds de beschuldiging van de IRPT grote druk uit op islamitische organisaties. Afgelopen juni spraken oud-leden van de IRPT schande van een ‘nieuwe golf van arrestaties en repercussies’. Sinds 2017 zijn meer dan honderd oud-leden opgepakt door de Tadzjiekse autoriteiten. Sommigen hebben celstraffen tot 25 jaar opgelegd gekregen. Ook twee advocaten van IRPT-leden zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van 21 en 23 jaar wegens ‘steun aan extremistische activiteiten’.

De mensenrechtenafdeling van de Verenigde Naties heeft meerdere malen kritiek geuit op arrestaties van oud-leden. Mensenrechtenorganisaties spreken van ‘arbitraire detenties en gevangenisstraffen’.

Verbod

President Emomali Rakhmon, sinds 1992 aan de macht, liet in 2016 een eind maken aan alle concurrentie in de vorm van islamitische partijen. Hij organiseerde een referendum waarin Tadzjieken instemden met een verbod op religieuze partijen.

Deskundigen hebben overheidsdruk op islamitische organisaties in combinatie met armoede, in verband gebracht met het grote aantal Tadzjieken dat zich aangesloten heeft bij Islamitische Staat. Zeker dertienhonderd Tadzjieken zijn de afgelopen jaren afgereisd naar Syrië en Irak om te strijden voor IS. Volgens statistieken van het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn sindsdien meer dan honderd Tadzjieken teruggekeerd.

IS stelde maandag in een verklaring dat de aanvallers ‘soldaten’ van IS zijn en ‘gereageerd hebben op oproepen tot aanvallen op burgers van coalitielanden’, doelend op de door de VS geleide coalitie in Syrië. De woordkeuze refereert aan een oproep van IS in 2014, waarin de groepering aanhangers opdroeg om overal ter wereld aanslagen te plegen.