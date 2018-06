Taartenbakker die geen taart wilde bakken voor homo-stel wint zaak voor Supreme Court

De christelijke bakker in de Amerikaanse staat Colorado die vanwege zijn geloof geen taart wilde bakken voor twee trouwende homo’s, is daarna zelf ‘vijandig’ behandeld door de Commissie Gelijke Behandeling van Colorado. Het Amerikaanse Hooggerechtshof verwerpt daarom de klacht van het homostel en laat de bakker vrijuit gaan.

Maar verder betekent dit niets, zegt het Hof. Er is geen precedent geschapen. ‘De uitkomst van vergelijkbare zaken, in andere omstandigheden, moet verder worden uitgewerkt door de rechtbanken.’ Daarmee blijven de bezwaren van alle andere bakkers, bloemisten en fotografen die ook hebben geweigerd voor homostellen te werken voorlopig in het luchtledige hangen.

Nog steeds is dus de grote vraag: wat is belangrijker, het recht op vrijheid van (religieuze) meningsuiting, zoals het bakken van een specifieke taart, of het recht om niet gediscrimineerd te worden, zoals het kopen van een specifieke taart?

Niet legaal

Die vraag werd acuut op in juli 2012, toen Charlie Craig en Dave Mullins de Masterpiece Cakeshop van Jack Phillips in Lakewood binnenstapten, een voorstadje van Denver. Binnen twintig seconden stonden ze weer buiten: bakker Phillips weigerde een bruidstaart te bakken voor twee mannen. Complicerende factor is dat het homohuwelijk destijds nog niet legaal was in Colorado; de mannen wilden in Massachusetts trouwen, maar het feest wel vieren in hun thuisstaat. Na de weigering stapten ze naar de Burgerrechtenafdeling van Colorado, die de zaak na onderzoek (Phillips bleek vaker taarten te weigeren) aanbracht bij de Commissie Gelijke Behandeling van de staat.

Die stelde de twee mannen in het gelijk, waarna een rechter en een beroepsrechter de uitspraak bevestigden. Maar het Hooggerechtshof denkt er dus anders over. Dat vindt dat de bakker onheus is bejegend door de Commissie Gelijke Behandeling, omdat die ‘een duidelijke en ontoelaatbare vijandigheid’ heeft getoond ‘jegens de oprechte religieuze geloofsovertuiging waarmee [bakker Phillips] zijn bezwaar motiveerde’.

Ongepast

Het Hof vindt het vooral problematisch dat de Commissie het christelijke geloof van Phillips afdeed als ‘een van de meest verachtelijke vormen van retoriek die mensen kunnen gebruiken om anderen te kwetsen’. Het Hof vindt het met name ongepast dat een commissielid aanvoerde dat vrijheid van godsdienst ‘ook werd gebruikt om andere vormen van discriminatie te verdedigen, of het nou de slavernij was of de Holocaust’.

Dat de vrijheid van godsdienst inderdaad is gebruikt om de slavernij en de Holocaust te verdedigen, doet kennelijk niet ter zake – het Hof vindt op grond hiervan dat de Commissie niet onbevooroordeeld stond tegenover gelovigen. Een bijzondere redenering: onwelriekende feiten worden door het Hof blijkbaar als (partijdige) meningen beschouwd.

Met zijn toevlucht tot procedurefouten heeft het Hof de mogelijkheid laten schieten om iets van hiërarchie aan te brengen tussen godsdienstvrijheid en discriminatie. Het houdt het erop dat de ‘kwestie moeilijk is om hier op te lossen’. Het wachten is op de volgende niet-gebakken taart.