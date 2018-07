Taakstraf voor broers na afpersing met zelfgemaakte ‘gijzelsoftware’

De twee broers uit Amersfoort die in 2014 honderden mensen afpersten met zelfgemaakte malware zijn donderdag door rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. De rechtbank oordeelde dat er sprake was van ‘zeer ernstige feiten’, maar legde vanwege verschillende omstandigheden toch geen gevangenisstraf op.

De officier van justitie had twee weken geleden een celstraf van 1 jaar geëist tegen Melvin en Dennis van den B., waarvan 9 maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uur.

Volgens de rechtbank is een forse gevangenisstraf bij hacken en afpersen ‘eigenlijk op zijn plaats’, maar omdat de jongens volledig meewerkten aan het politieonderzoek, hielpen de schade van hun malware te herstellen en nog geen strafblad hadden, krijgen ze een taakstraf.

Buit van 20 duizend euro

De twee broers waren 22 en 18 jaar toen ze in 2014 samen de zogeheten ransomware Coinvault schreven, kwaadaardige software die de computers van slachtoffers blokkeerde en persoonlijke bestanden versleutelde. Tegen betaling van 1 bitcoin konden de slachtoffers hun bestanden ontsleutelen. De malware werd wereldwijd naar duizenden computers verspreid. In totaal maakten ze 20 duizend euro buit.

Ze werden uiteindelijk in 2015 opgepakt en zaten twee weken vast. Onderzoekers van Kaspersky vonden de locatie van de broncode en daar stond de voor- en achternaam van een van de broers in. Ook logden ze per ongeluk één keer met hun eigen IP-adres in op de command & control-server, waarmee Coinvault naar hen te herleiden viel.

Het Openbaar Ministerie was vooralsnog niet bereikbaar voor de vraag of het in hoger beroep gaat.