T-Mobile belooft heel Nederland 5G in 2020 en begint in Den Haag

De verwachtingen voor 5G, de vijfde generatie mobiel internet, zijn hooggespannen. Het kan tien tot honderd keer sneller zijn dan voorganger 4G en vrijwel onvertraagd data van apparaat naar apparaat sturen. Bovendien kan 5G fors meer apparaten tegelijkertijd ondersteunen en is het netwerk beter te beveiligen.

Toepassingen gaan dan ook verder dan soepeler Netflix kijken op een smartphone. Denk aan ontmoetingen in een virtuele wereld zonder merkbare vertraging. Of aan ‘slimme’ steden waarin vuilnisbakken zelf aangeven dat ze vol zitten, omdat de hoge capaciteit het mogelijk maakt om massa’s sensoren met internet te verbinden. De Europese Unie ziet 5G als een essentiële technologische ontwikkeling en wil dat elke lidstaat in 2020 zijn eerste 5G-netwerken operationeel heeft.

Dat betekent niet dat de grote beloftes meteen worden ingelost. Vooral omdat de eerste 5G-netwerken in Nederland gebruik maken van lagere frequenties, wat inhoudt dat ze nog niet veel sneller zijn dan het huidige 4G-netwerk. Deze frequenties worden eind dit jaar of begin volgend jaar geveild.

Dat de hogere frequenties niet beschikbaar zijn, komt grotendeels door een aantal schotels van de Nederlandse inlichtingendiensten in het Friese Burum. Die houden tijdens hun afluisterwerk, onder meer in het Midden-Oosten, precies de ideale frequentie voor 5G bezet. Afgelopen december besloot de regering daarom dat de schotels moeten verhuizen. Onbekend is nog waarheen, maar hierdoor zal 5G in Nederland pas rond 2023 écht snel worden.

Daarmee loopt Nederland achter de troepen aan, vindt Fred Herrebout, 5G-strateeg van T-Mobile. De meeste andere landen kunnen immers wél meteen aan de slag met 5G op hogere frequenties.

De Nederlandse smartphonebezitter heeft voorlopig dus beperkt voordeel van dit netwerk van de toekomst. Desondanks is T-Mobile volgens Herrebout van zins om mensen met een 5G-telefoon, waarvan de eerste modellen dit jaar in de winkel verschijnen, toegang te geven tot 5G.

Nieuwe toepassingen

Op de hogere snelheid na kunnen gebruikers van het nieuwe netwerk alle vruchten van 5G plukken, vervolgt hij. Zo willen T-Mobile en de gemeente Den Haag het netwerk eerst gebruiken om nieuwe toepassingen te ontwikkelen, samen met bedrijven en instellingen als de Haagse Hogeschool. ‘Eerst leggen we een goede infrastructuur aan, dan volgen de ideeën’, aldus Herrebout.

Als voorbeeld noemt hij het idee om parkeerplaatsen in Scheveningen van sensoren te voorzien, zodat strandgangers tijdens drukke zomerdagen op een app kunnen zien waar ze wel en niet de auto kwijt kunnen. Herrebout: ‘Je verbindt dan een enorme hoeveelheid apparaten met internet. Daarmee zou je tegen de grenzen van het huidige netwerk aanlopen. 5G is efficiënter ingericht en kan daardoor veel meer apparaten tegelijk aan.’

Dit jaar begint Den Haag eerst met testlocaties, voordat heel de stad 5G krijgt. Eind 2020 moet het netwerk heel Nederland bedekken. Dat is ‘best wel een uitdaging’, zegt Herrebout. ‘We moeten onze technici trainen, al onze antennes updaten en vergunningen aanvragen voor nieuwe antennes.’