’t Hart schreef me een keer dat hij 14 duizend boeken heeft gelezen. Sindsdien heb ik mentale problemen

‘Wilkie? Eten. Nu.’

‘Kom eraan’, zegt Wilkie. ‘Even tot de witregel. Denk aan m’n taks, voor straks.’ Ik ben bezig in Armadale, van Wilkie Collins, waarover later meer, veel meer.

‘Hoever is dat nog?’

Even tellen, vier bladzijden. ‘Uhm… twee bladzijdetjes’, liegt Wilkie. ‘Zo gepiept.’ Nog meer leugens, Armadale piep je niet. Van die chocola is er tegenwoordig, 95 procent cacao. Wie is erbij gebaat.

Volgens Jet is het in mijn bubbel normaal om Wilkie Collins te lezen.

‘Hoezo’, zeg ik, ‘iedereen leest Wilkie Collins. Alleen niet Armadale. Dat komt door jou.’

Kijk, het zit zo, tijdens de krona kocht ik veel tweedehandsboeken, echt heel veel, duizenden. Dat was leuk. Ik ging te werk à la Michael Jackson in een speelgoedwinkel, Mike tussen de reuzenknuffels en trapauto’s, het hoge stemmetje: ‘I want that one, and that one, and that one’, bestaat footage van.

Maar nu al die boeken hier staan, lees: alle, echt álle klassiekers, semiklassiekers en semisemiklassiekers uit de wereldliteratuur, plus de hoogtepunten uit andere sterrenstelsels, moet ik ze van Jet ‘verslinden’, zoals het heet. En weet je wat ik zeg? ‘Gaan we regelen’, net als Alex vroeger, als ik mijn Thai belde, en een groene curry bestelde.

Dus zit ik avond aan avond klassiekers te ‘verslinden’, terwijl Jet me als een antropoloog observeert. Of ik bijvoorbeeld bezwijk, mentaal, een burn-out is zeer denkbaar, al zou een vochtig plofje in mijn schedel ook niet raar zijn, wanneer je de targets ziet. Zestig te verslinden klassiekers per jaar, vijftig bladzijden per dag, ook met Kerst en Pasen. Als ik dat gewoon volhou tot mijn 100ste, het is dan 2072, krijg ik niet alleen zo’n interview met Marjon Bolwijn (die dan 106 is, lees ik, bijzonder), maar dan zet ik probleemloos nog drieduizend klassiekers weg. Heerlijk als het zover is.

‘Van wie moet dat, eigenlijk?’, Jet, brullend van boven, ik kom steeds later naar bed, vanwege m’n dagelijkse taks. ‘Van mijn geloof!’ ‘Even serieus!’ ‘Van Maarten ’t Hart!’ (Ik zit dus nog altijd beneden, te readen, zij ligt al boven in bed, vandaar de uitroeptekens.)

Het is waar, ’t Hart schreef me een keer dat hij veertienduizend boeken heeft gelezen. Sindsdien heb ik mentale problemen.

Om me te doden of te genezen, kies maar iets, zegt Jet al twee jaar dat ik Armadale moet ‘verslinden’. Dat vond ze meteen een eng boek, toen ik het uitpakte. Een rare oudroze paperback, gothic gravure voorop, gestencild zetwerk, mierenlettertjes, 900 vergeelde pagina’s. Verslind ze! Het ding is even dik als David Copperfield of Anna Karenina, maar dubieuzer, een semiklassieker, niet per se van de bovenste plank met zalmneusjes. ‘Armadale ga je echt niet verslinden’, zei ze. En al snel: ‘Verslind Armadale.’ Als ik mijn mond open –

‘Armadale.’

Dus nu ‘verslind’ ik Armadale maar. Moet wel. Ik ben een flinke vent.

Maar mijn god… Armadale… er is iets mee… Wilkies langste… Britse spinsters ontraden hem… je kunt crazy worden van Armadale… Wilkie-beton om je enkels… avonden, weken, maandenlang … de slag bij Armadale… Arma… Armageddon…

‘Ar-Ar-Ar-Ar-Armadale’, zingt Jet, ‘finally facing your Armadale…’

Ik doe of ik Abba niet ken.