Sywert van Lienden weer op vrije voeten, ook zakenpartners vrijgelaten

De arrestatie van Van Lienden was niet gepland, maar volgens bronnen ‘gebeurden er dingen’ waardoor er snel moest worden gehandeld. Beeld ANP / Robin Utrecht

Van Liendens zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel werden woensdagavond vrijgelaten. Het drietal werd maandagmiddag opgepakt in het strafrechtelijk onderzoek naar hun mondkapjeshandel en de bijbehorende stichting Hulptroepen Alliantie. Het onderzoek draait om oplichting.

Het Openbaar Ministerie maakte maandagochtend bekend dat er een onderzoek naar de drie mondkapjeshandelaren was gestart en ’s middags werden ze aangehouden. Die arrestatie was niet gepland, maar bronnen rond het onderzoek zeggen dat er na de bekendmaking van het onderzoek dingen gebeurden waardoor er snel gehandeld moest worden. Mogelijk werd het drietal afgeluisterd en bespraken ze dingen, waardoor de inval en de arrestatie nodig was.

Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek is de aangifte van uitzendconcern Randstad, dat personeel had uitgeleend aan de stichting. Randstad detacheerde in 2020 naar eigen zeggen vijftien medewerkers bij het non-profit-initiatief van Van Lienden en zijn kompanen, onder meer voor het leveren van logistieke diensten.

Niet om niet

Van Lienden en zijn zakenpartners raakten in opspraak doordat de Volkskrant in mei onthulde dat ze een lucratieve mondkapjesdeal hadden gesloten met de overheid, voor meer dan 100 miljoen euro. Die deal sloten ze met een vers opgericht commercieel bedrijf, Relief Goods Alliance, en niet met hun stichting. Terwijl ze altijd hadden gezegd dat ze alles ‘om niet’ deden, hielden ze zelf bij elkaar zeker 28 miljoen euro bruto aan de verkoop over.

Randstad wist niet dat het drietal ook een commercieel bedrijfje had waarmee de drie verdienden aan het leveren van mondmaskers. De advocaat van Randstad zei onlangs tegen de Volkskrant dat het bedrijf nooit personeel zou hebben geleverd als ze dat hadden geweten. ‘Wij verdienen er niets aan’, dat zeiden ze en dat was voor Randstad de reden om mee te doen.’