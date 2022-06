Sywert van Lienden voelt zich meer slachtoffer dan schuldige: ‘Wij zijn eerlijk en helder geweest’

Sywert van Lienden komt uit de rechtbank in Amsterdam waar dinsdag een rechtszaak tegen hem diende. Beeld Elisa Maenhout

Sywert van Lienden praat zo lang dat zijn mond er droog van wordt. Dan smakt hij even met zijn droge lippen, maar verder stokt zijn de vloeiende woordenstroom geen moment. De voormalige handelaar in mondkapjes gebruikt zijn slotwoord in de Amsterdamse rechtbank voor een lange ‘j’accuse’. Iedereen krijgt ervan langs: rechters, het Openbaar Ministerie, de overheid, de politiek, ex-medewerkers en de media.

‘We hebben te maken met een circus van desinformatie’, zegt Van Lienden over de verwijten van het OM en ex-medewerkers dat hij zijn non-profitstichting misbruikte om heimelijk winsten te boeken via een eigen bv. ‘Alles wordt door elkaar geklutst. Ik had vijf- tot zeshonderd pagina’s nodig om de ongelooflijke brij aan beschuldigingen te weerleggen.’

Hij hekelt de rechtbank van Amsterdam, omdat die zijn honderden pagina’s dikke verweerschrift op formele gronden niet heeft geaccepteerd. Volgens Van Lienden is zijn recht op een eerlijk proces in gevaar, ook omdat hij door beslaglegging op zijn bankrekeningen geen geld meer heeft voor een advocaat. ‘De rechtsstaat zou een beschermingswal moeten zijn voor de eenling die het opneemt tegen de meute.’

OM wil ontslag Van Lienden als stichtingbestuurder

Het OM en ex-medewerkers willen dat Van Lienden en zijn compagnon Bernd Damme worden ontslagen als bestuurders van de stichting Hulptroepen Alliantie, omdat er een onderzoek moet plaatsvinden naar mogelijke belangenverstrengeling. Orders die binnenkwamen bij de stichting zouden zijn ondergebracht bij de commerciële bv Relief Goods Alliance van Van Lienden en partners. Op die manier hebben ze miljoenen verdiend.

Van Lienden ‘gebruikt heel veel woorden’, constateert de rechter halverwege weer een ontkenning. Maar op de vraag waarom hij per se wil aanblijven als bestuurder van de stichting kan hij moeilijk een antwoord formuleren, anders dan dat de stichting zonder hem en Damme ter ziele dreigt te gaan.

Het derde bestuurslid, mede-initiatiefnemer Camille van Gestel, stapte al eerder op bij de stichting. Hij is vooral bang dat hij zijn miljoenenwinst kwijtraakt, zei hij tijdens de zitting. ‘Het OM is uit op het afpakken van eerlijk verdiend geld van Relief Goods Alliance en mijn eerlijk verdiende dividend’, aldus Van Gestel.

Voormalige medewerkers zeggen te worden geïntimideerd

Niet alleen de drie mondkapjeshandelaren zijn emotioneel, ook ex-medewerkers van de stichting zijn dat. Zij voelen zich ‘belazerd’ door Van Lienden en zijn twee compagnons. Ze dachten voor een non-profitorganisatie te werken, maar lazen in de Volkskrant dat in het geheim een commerciële organisatie was opgezet. ‘Wij zitten hier voor Nederland. Voor mensen die zich nu inzetten voor een non-profitstichting en die ervan uit moeten kunnen gaan dat het ook echt een non-profitorganisatie is’, zegt voormalig medewerker Justus Bruns.

De ex-medewerkers klagen dat ze al maanden last hebben van intimidatie door Van Lienden en zijn entourage. Bij het begin van de rechtszitting zou de vrouw van Van Lienden de klagers hebben uitgemaakt voor ‘hypocriet’ en een middelvinger hebben opgestoken. Van Lienden ontkent dat, zoals hij alles ontkent wat het OM en de ex-medewerkers aanvoeren.

De commerciële bv was om ‘een veelvoud van redenen’ nodig geweest, onder andere omdat de stichting alleen bedoeld was voor de bevoorrading van kleinschalige zorg. Damme vergelijkt het met een Voedselbank die opeens verzoeken krijgt van hotels om te leveren. ‘Dan ga je dat toch niet via de Voedselbank doen? Dan zet je daar toch een aparte groothandel voor op.’

Van Lienden zegt te zijn gechanteerd met geheime bandopnames

Tijdens de zitting schudt Van Lienden veelvuldig het hoofd. Als de rechter hem voorhoudt dat een ex-medewerker afhaakte toen ze hoogte kreeg van ‘een deels geheime commerciële constructie’, zucht Van Lienden dat dit ‘helaas weer een van de vele misverstanden’ is. De ex-medewerkster zou juist hem hebben gechanteerd met geheime bandopnames. ‘Ze wilde miljoenen bedingen. Het beeld is ontstaan dat er drie profiteurs waren en een witte raaf, maar het was precies andersom.’

Iedereen die er toe deed, ‘alle stakeholders’ en de ex-medewerkers wisten volgens Van Lienden van de commerciële poot, ook al wordt dat bestreden. ‘We zijn gewoon transparant, helder en eerlijk geweest’, houdt hij vol. ‘Er is geen misstand, er is een nationaal misverstand.’

Damme geeft aan het einde van de zitting wel toe dat ‘de externe communicatie’ beter had gekund. De buitenwereld kreeg tenslotte vooral te horen dat alles ‘om niet’ gebeurde via de stichting. Niemand wist dat de oprichters miljonair werden en dat ze zichzelf in 2020 maandelijks een managementfee van minstens 10 duizend euro toekenden.

Volgens officier van justitie Otto van der Bijl is de zaak glashelder. Het drietal had als bestuurders van de stichting conflicterende belangen doordat ze ook een eigen ‘onzichtbare’ commerciële structuur bestierden ‘om inkomen te genereren’. Ze zijn daar volgens het OM onterecht nooit transparant over geweest. Daarom moeten ze nu plaatsmaken zodat een nieuw bestuur objectief naar de zaak kan bekijken

De rechter beslist op 21 juli of Van Lienden en Damme ontslagen worden als bestuurslid.