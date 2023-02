Sywert van Lienden en Fiod vechten om harde schijven met informatie over mondkapjesdeal

Sywert van Lienden tijdens een schorsing van het commissiedebat over de mondkapjesdeal in de Tweede Kamer, december 2022. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Van Lienden en Damme lieten die gegevensdragers enkele uren voor hun arrestatie in 2022 onderbrengen bij hun advocaat en beweren sindsdien dat de informatie valt onder het ‘verschoningsrecht’. De rechtbank van Rotterdam heeft juist geoordeeld dat de advocaat van de twee verdachten de informatie wél moet vrijgeven aan de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod). Alleen specifieke communicatie met cliënten valt onder het verschoningsrecht en valt buiten het bereik van de opsporingsautoriteiten. De advocaat is met steun van Van Lienden en Damme bij de Hoge Raad in cassatie gegaan tegen dat vonnis.

Het getouwtrek om de informatie duurt daardoor voort, ook al maakten de Rotterdamse rechters in oktober korte metten met alle bezwaren tegen vrijgave. Volgens het vonnis, dat dinsdag na vragen van NRC werd gepubliceerd, blijkt uit onderzoek van de Fiod dat Van Lienden er kort voor zijn arrestatie in februari 2022 op uit was gevoelige informatie uit handen te houden van de opsporingsinstanties. Zo waarschuwt de ex-CDA’er in een afgetapt telefoongesprek een derde verdachte, Camille van Gestel, dat het OM ’s middags om 12 uur een strafrechtelijk onderzoek gaat aankondigen en dat ze daarom snel actie moeten ondernemen.

‘Get your shit in order’

‘Dus je bent vanaf twaalf uur vanmiddag verdachte van oplichting, samen met ons’, zegt Van Lienden tegen Van Gestel. ‘En het betekent ook dat je mag verwachten dat vanaf twaalf uur ook echt onderzoek, opsporingsmiddelen gebruikt kunnen worden en als ze dat doen... Dus als je het hebt over computers, mobieltjes, schijven, get your shit in order. Wij gaan zelf laptops, telefoons, schijven even wegbrengen. Heel even kijken wat er nou gebeurt, misschien gebeurt er wel helemaal niks, maar in ieder geval preventief zorgen dat we niet in de eerste twee dagen een knock-out hebben.’

Van Gestel kondigt vervolgens aan: ‘Oké ik zal al mijn schijven even nalopen en zet alles op die encrypted en dan maak ik mijn schijven verder leeg.’

Van Lienden: ‘En denk ook even na over je mobiel, waar je die neerlegt. Misschien even een andere telefoon tijdelijk gebruiken of zo. Leg het gewoon niet in het zicht... Ik ga zo een Nokiaatje even kopen en dan wacht ik wel even een week of twee weken.’

Waarom Van Lienden vreest voor ‘een knock-out’ als het OM toegang krijgt tot de harddisks en telefoons wordt niet duidelijk uit de gespreksverslagen, maar zeker is dat de mediapersoonlijkheid rondom het sluiten van zijn mondkapjesdeal met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) talloze heimelijke geluidsopnames heeft gemaakt. Ook heeft hij al zijn communicatie met betrokkenen bij de deal nauwgezet opgeslagen.

Verduistering, oplichting en witwassen

De gegevensdragers waar het OM nu toegang toe wil krijgen, kunnen mogelijk een nieuw licht werpen op de totstandkoming van de zeer lucratieve deal. Van Lienden verdiende zelf bijna 10 miljoen euro aan de mondkapjesorder van 100 miljoen van VWS, hoewel hij richting de buitenwereld altijd volhield ‘om niet’ te werken. Van Lienden had voor en na de deal veelvuldig contact met de politieke en ambtelijke top van het ministerie.

Doordat de advocaat van Van Lienden in cassatie gaat bij de Hoge Raad blijven de telefoons en harddisks voorlopig verzegeld bij de Fiod liggen. Volgens een woordvoerder van de Hoge Raad is er nog geen datum geprikt voor een zitting en bevindt de zaak zich nog in de ‘administratieve fase’.

Van Lienden, Damme en Van Gestel worden verdacht van verduistering, oplichting en witwassen. Ze waren betrokken bij de non-profit stichting Hulptroepen Alliantie, maar sluisden de order van het ministerie van VWS en andere orders door naar hun eigen, net opgerichte bv Relief Goods Alliance. Daardoor incasseerden zij alle winsten. Van Lienden hield ruim 9,7 miljoen euro over aan de mondkapjeshandel, inclusief riante managementvergoedingen, Damme ruim 6 miljoen en Van Gestel bijna 5,5 miljoen euro.