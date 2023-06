Sywert van Lienden en Bernd Damme definitief ontslagen bij charitatieve stichting Hulptroepen

Sywert van Lienden luistert eind december naar een commissiedebat over de Mondkapjesdeal in de Tweede Kamer.

Dat heeft het Gerechtshof in Amsterdam dinsdag besloten in het hoger beroep dat Van Lienden en Damme hadden ingesteld tegen hun ontslag. De derde compagnon, Camille van Gestel, was eerder zelf al opgestapt. Door het definitieve ontslag ligt voor het nieuwe bestuur van de stichting de weg open om ruim 21 miljoen euro terug te eisen die de drie mannen verdienden aan de mondkapjeshandel. De dagvaardingen gaan naar verwachting op korte termijn de deur uit.

Van Lienden en zijn compagnons deden zich tijdens de coronacrisis voor als weldoeners die ‘om niet’ mondkapjes veilig stelden voor de zorg via hun stichting Hulptroepen Alliantie. De Volkskrant onthulde later dat ze lucratieve deals met de overheid op naam lieten zetten van hun eigen, commerciële bv Relief Goods Alliance (RGA). Op die manier verdienden ze circa 21,5 miljoen euro netto.

‘Geprofiteerd van goodwill’

Volgens het Gerechtshof zijn er ‘duidelijke aanwijzingen’ dat de mannen hebben ‘geprofiteerd van de naam en goodwill’ van de liefdadigheidsstichting. Ze hielden richting de buitenwereld en de overheid vol voor Hulptroepen te werken en zaaiden ‘bewust verwarring’ over hun werkelijke motieven.

Het Gerechtshof wijst er daarbij ook op dat de commerciële bv van Van Lienden een naam kreeg die leek op die van de stichting. Daardoor was niet meteen duidelijk dat het om een commercieel bedrijf ging.

‘Ook Omtzigt op verkeerde been gezet’

In het vonnis staat ook een verwijzing naar Kamerlid Pieter Omtzigt, die eveneens heeft verklaard dat hij tijdens de coronacrisis niet op de hoogte was van de heimelijke commerciële motieven van Van Lienden. ‘Dat Kamerlid Omtzigt op het verkeerde been is gezet’ is volgens het Gerechtshof een aanwijzing dat het zaaien van verwarring ‘succes had’.

Van Lienden en Damme werden in juli vorig jaar door de rechtbank van Amsterdam ontslagen als bestuurders van de stichting, maar gingen in beroep tegen die uitspraak. Van Lienden besloot zich in april op het laatste moment toch weer terug te trekken, omdat hij volgens zijn advocaat vreesde voor een nieuwe ‘publiciteitsgolf’. Het Gerechtshof in Amsterdam heeft zijn hoger beroep daarom ‘niet-ontvankelijk verklaard’.

Damme bleef zich wel verzetten tegen zijn ontslag en bestuursverbod, al had hij naar eigen zeggen niet meer de ambitie om ook daadwerkelijk terug te keren bij de stichting.

Stichting draaide op voor advocaatkosten

Het Gerechtshof maakt Damme en Van Lienden ‘een ernstig verwijt’, omdat ze na de onthullingen over hun geheime commerciële activiteiten de stichting lieten opdraaien voor hun advocaatkosten ter waarde van circa 350.000 euro. Volgens de ex-vrijwilligers, die de zaak tegen de mannen hebben aangespannen, werd daarmee nog een tweede keer misbruik gemaakt van het non-profit-initiatief. Volgens het Gerechtshof is alleen dat al genoeg reden om het ontslag te bevestigen.

Het nieuwe bestuur van Hulptroepen Alliantie heeft al aangekondigd dat Van Lienden, Damme en Van Gestel ook de 350.000 euro aan advocaatkosten moeten terugbetalen.

Er loopt naast de civiele procedure van de stichting ook nog een strafrechtelijk onderzoek naar de drie mannen. Van Lienden en zijn compagnons worden verdacht van verduistering, oplichting en witwassen.