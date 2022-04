Sywert van Lienden afgezet als bestuurder: ‘Makkelijkste weg om de 30 miljoen euro winst terug te halen’

Sywert van Lienden komt aan bij de studio van Buitenhof in Amsterdam. Beeld Robin Utrecht / ANP

De rechtbank zal op 12 mei beslissen of Van Lienden en Damme definitief uit hun functies worden gezet. Als dat gebeurt, wil het nieuwe bestuur van stichting Hulptroepen Alliantie proberen de tientallen miljoenen euro terug te vorderen die Van Lienden, Damme en ex-bestuurslid Camille van Gestel heimelijk verdienden aan de mondkapjeshandel. De advocaat Wouter Jongepier neemt voorlopig het bestuur van de stichting over.

De zeven oud-medewerkers (destijds onder meer verantwoordelijk voor de ict en het ontwerpen van de huisstijl van de website) die de zaak aanhangig hebben gemaakt, menen dat Van Lienden en zijn compagnons meerdere orders hebben ‘onttrokken’ aan de non-profitstichting. Dat deden ze door contracten op naam te laten zetten van hun eigen bedrijf Relief Goods Alliance (RGA). Op die manier werden ze in het geheim multimiljonairs, hoewel ze altijd volhielden ‘om niet’ mondkapjes te hebben willen veiligstellen voor ‘de helden van de zorg’.

Het is niet duidelijk of Van Lienden en Damme zich nog gaan verzetten tegen de schorsing. Dat moet op 12 mei blijken.

Misleid en voorgelogen

Voormalige medewerkers zeiden eerder al door Van Lienden en zijn compagnons te zijn ‘misleid, gemanipuleerd en voorgelogen, net als de rest van Nederland’. Ze kwamen pas achter de geheime commerciële activiteiten door een onthulling van de Volkskrant op 15 mei 2021, blijkt uit de rechtbankstukken. Afgelopen december is al aan Van Lienden en Damme gevraagd om op te stappen als bestuursleden. Dat weigerden ze.

Volgens advocaat Marcel Evers, die de voormalige medewerkers bijstaat, is dat ook begrijpelijk. ‘De stichting is benadeeld, maar zolang Van Lienden en Damme in het bestuur zaten, ging de stichting daar natuurlijk niets tegen ondernemen.’ De voormalig medewerkers willen nu dat de stichting maatregelen gaat nemen om de schade te verhalen op Van Lienden en zijn kompanen. Evers: ‘Dit is de makkelijkste weg om de 30 miljoen euro winst die ze gemaakt hebben terug te halen.’

Het Openbaar Ministerie, dat een strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar mogelijke oplichting, heeft zich later aangesloten bij het verzoek van de ex-medewerkers om Van Lienden en Damme te schorsen. Vaststaat dat Van Lienden en zijn twee compagnons een megaorder van ruim 100 miljoen euro van het ministerie van Volksgezondheid op naam hebben laten zetten van hun eigen commerciële bedrijf RGA. Ze verdienden daar ongeveer 30 miljoen euro bruto mee.

Verkeerde been

Daarnaast zijn ook andere orders via Hulptroepen Alliantie doorgesluisd naar RGA. Zo kocht het ministerie van Justitie en Veiligheid voor ongeveer 150 duizend euro aan spullen van de commerciële bv van Van Lienden, terwijl het departement dacht van doen te hebben met de charitatieve stichting. Ook zorginstellingen zijn op die manier op het verkeerde been gezet.

Van Lienden en Damme hebben de afgelopen maanden eerdere beloften over financiële transparantie stilletjes van de website van de stichting verwijderd. Ook is het non-profitkarakter van Hulptroepen Alliantie weggemoffeld door de twee bestuurders. Als een nieuw bestuur erin slaagt om alle geboekte winsten terug te vorderen bij Van Lienden en zijn twee compagnons, moet het geld naar de zorg gaan, zoals altijd de bedoeling was.