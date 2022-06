🎧 Podcast De Kamer van Klok

Sywert leeft in een sprookjeswereld en Sophie Hermans waadt door de misogyne drek. Beluister onze politieke podcast

Sywert van Lienden blijft ook in de rechtbank stellig ontkennen dat hij zijn stichting heeft misbruikt bij de mondkapjesdeal, zelfs als de feiten hem tegenspreken. Waarom blijf hij zo in zijn eigen waarheid geloven? En de kritiek op Sophie Hermans is doordrenkt van seksisme. Waarom moeten vrouwen in de politiek altijd voldoen aan een mannelijke standaard? Tot slot Arnout Brouwers signaleert dat de aandacht voor Oekraïne verslapt, juist nu het er harder aan toe gaat dan ooit.