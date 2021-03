Systematisch racisme bestaat niet in Verenigd Koninkrijk, constateert bekritiseerde commissie

Black Lives Matterprotest in Londen in juni 2020, nadat de Amerikaan George Floyd door politiegeweld om het leven kwam. Beeld Getty

Volgens commissievoorzitter Tony Sewell bestaat racisme, maar is er geen bewijs van institutioneel, structureel dan wel systematisch racisme. Het rapport wordt beschouwd als een aanval op de zogeheten ‘critical race theory’, een theorie die ervan uitgaat dat racisme een structureel probleem is, voortkomend uit ‘witte overheersing’.

De Britse regering zal tevreden zijn met het rapport. Sewell echoot de woorden van de Brits-Nigeriaanse staatssecretaris Kemi Badenoch, die kortgeleden heeft gezegd dat voor een zwart persoon Groot-Brittannië waarschijnlijk het beste westerse land is om te wonen. De Conservatieve kandidaat voor het Londense burgemeesterschap Shaun Bailey heeft iets soortgelijks beweerd. Het huidige kabinet is het meest multiculturele uit de Britse geschiedenis.

Multi-etnische gemeenschap

Hoewel racisme een hardnekkig probleem is, stelt de commissie dat op het eiland ‘een multi-etnische en multiculturele gemeenschap’ is ontstaan die een voorbeeld is voor ‘de rest van Europa en de wereld’. Door te beweren dat er afgelopen decennia niets is verbeterd op racismegebied en te hameren op ‘witte bevoorrechting’ bestaat het gevaar dat er niets bereikt wordt, zo klinkt het, behalve vervreemding van de gemiddelde burger.

De commissie bestaat uit tien leden, van wie negen afkomstig uit etnische minderheidsgroepen, met ruime ervaring in het onderwijs, de zorg en de politie. Bij de presentatie is de nadruk gelegd op onderwijs, het gebied waart het multiculturele succes het best zichtbaar is. Er staat bijvoorbeeld dat kinderen uit etnische milieus evengoed en in veel gevallen beter op school presteren dan hun witte klasgenoten.

Cursus vooroordelen

In zijn rapport doet Sewell, een onderwijsadviseur van Jamaicaanse komaf, enkele aanbevelingen. Hij wil af van de afkorting BAME, wat staat voor Black Asian and Minority Ethnic. Volgens hem doet deze parapluterm geen recht aan de ervaringen van de verschillende etnische groepen. Tevens ziet hij weinig heil in de ‘onbewuste vooroordelen trainingen’. Britse overheidsdepartementen zijn al gestopt met deze cursussen.

Reeds voor publicatie kwam er kritiek, onder meer van Sathnam Sanghera, auteur van het pas verschenen boek Empireland. Op Twitter beweerde hij dat iedereen die betrokken was bij dit rapport zich eerder kritisch heeft uitgelaten over het concept ‘institutioneel racisme’ en ‘de cultuur van slachtofferschap’. Sanghera doelt op Sewell zelf, maar ook op Munira Mirza, de Brits-Aziatische die op Downing Street werkt als hoofd van de beleidsafdeling.

Labour-leider Keir Starmer noemde het een teleurstellend rapport omdat het bestaan van institutioneel racisme erin wordt ontkend.