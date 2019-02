Systeem voor eenmalig inchecken bij meerdere vervoerders komt er toch niet

Het vorige kabinet beloofde in 2015 om het enkelvoudige inchecksysteem in te voeren na proeven op de Valleilijn, de spoorlijn tussen Amersfoort en Ede-Wageningen. Die belofte kwam na onvrede over de problemen met in- en uitchecken bij overstap tussen verschillende treinaanbieders. Reizigers werden vaak opgezadeld met extra kosten doordat zij incheckten bij de verkeerde paal of waren veel tijd kwijt met uitzoeken waar ze moesten inchecken.

De proeven op de Valleilijn waren bedoeld om 'hobbels’ op de weg te vinden, maar blijken nu het plan geheel onderuit te halen. Volgens het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) zijn de kosten van het invoeren en onderhouden van het systeem vele malen hoger dan de winst die de reiziger behaalt. Daarnaast zou het systeem volgens hen een ‘ingrijpende wijziging van het markmodel in het OV’ vergen. Vervoerders die individueel hun tarieven bepalen zouden vanaf de invoering standaard afspraken moeten maken over tarieven en opbrengstverdeling.

Een ander argument om het systeem niet in te voeren is dat volgens de NOVB de problematiek met inchecken sterk verminderd is sinds het probleem voor het eerst werd gesignaleerd in 2012. Op een totaal van 400 miljoen treinreizen in 2017 werd bij een relatief laag aantal van 211.000 gevallen (0,06 procent) een verkeerde paal gebruikt. Verder heeft het sluiten van de ov-poortjes op stations de overstapproblemen volgens de organisatie verminderd.

Het NOVB zegt wel te blijven kijken naar andere oplossingen die het overstappen gemakkelijker moeten maken. Een van die oplossingen zou zijn om GPS-tracking te koppelen aan een ov-chipkaart, waardoor achteraf betaald zou kunnen worden. De organisatie acht het wel waarschijnlijk dat niet alle reizigers van deze methode gebruik willen maken.