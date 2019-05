Syrische terrorismeverdachte Aziz al H. blijft het liefst in de cel

Aziz al H. bezocht in september een bijeenkomst in De Balie in Amsterdam waar een film over het Syrisch burgercollectief Raqqa is Being Slaughtered Silently werd vertoond. Hij werd door leden van het collectief herkend. Beeld Aurélie Geurts

Aziz al H. (33) zit net als zijn broer Fatah (42) vast op verdenking van deelname aan de terroristische organisatie Jabhat al Nusra in Syrië. Fatahs advocaat vroeg donderdag – tevergeefs – of zijn cliënt de verdere behandeling van zijn strafzaak thuis mag afwachten, in het Brabantse Bergeijk.

Maar voor Aziz hoeft vrijlating niet zo nodig, aldus zijn advocaat Peter Plasman. Immigratiedienst IND heeft zijn verblijfsvergunning ingetrokken, niet alleen vanwege de terrorismeverdenking, maar ook omdat Aziz een asielaanvraag deed met een vervalst paspoort. Mocht hij vrijkomen, dan wordt hij in theorie het land uitgezet. Maar vanwege de onveilige situatie in Syrië stuurt Nederland in de praktijk geen mensen terug daarheen. Ongewenste vreemdelingen komen dan in een soort niemandsland terecht, waarin ze illegaal in Nederland verblijven maar niet worden uitgezet. ‘In die molen wil hij niet terechtkomen’, aldus Plasman. Dan zit Aziz voorlopig liever op de terrorismeafdeling van de gevangenis in Vught. ‘Ook al voor zijn persoonlijke veiligheid’, aldus de advocaat.

Nederlandse journalist Boersma verdacht

Aziz en Fatah al H. meldden zich in 2014 als asielzoekers in Nederland. In 2017 werd Aziz in debatcentrum de Balie in Amsterdam door andere vluchtelingen herkend als een terroristische strijder. Justitie deed toen al langere tijd onderzoek naar hem, maar pas in het najaar van 2018 werd hij opgepakt. Zijn broer Fatah werd in december 2018 gearresteerd.

Als gevolg van het strafonderzoek werd begin dit jaar de Nederlandse journalist Ans Boersma uitgezet uit Turkije, waar zij woonde en werkte. De Nederlandse justitie had navraag over Boersma gedaan bij de Turkse autoriteiten, die haar daarop prompt ongewenst verklaarden. Boersma is Aziz’ ex-vriendin en wordt verdacht van valsheid in geschrifte bij de aanvraag van een visum voor hem.

Justitie heeft moeite het bewijs tegen de broers rond te krijgen. Syriërs in Nederland blijken maar heel mondjesmaat bereid verklaringen af te leggen. Zij zijn bang, volgens het Openbaar Ministerie (OM). Fatah al H. is bepaalde mogelijke getuigen ‘niet goed gezind’ en heeft hen ‘vrij direct bedreigd’, zegt het OM. Onderzoek doen in Syrië is volgens de officier van justitie ‘onmogelijk’, vanwege het ontbreken van een rechtshulprelatie met dat land.

De Volkskrant sprak dit voorjaar met omwonenden van een dam in Syrië die tijdens de oorlog in gebruik was als een gevangenis van Jabhat al Nusra en later Islamitische Staat. In die gevangenis vonden executies plaats, waarna lichamen in de rivier de Eufraat werden gedumpt. Omwonenden vertelden dat zij Fatah al H. in 2013 hebben gezien terwijl hij arrestanten afleverde bij deze gevangenis. Daarnaast zeggen twee Syriërs zelf door hem te zijn gearresteerd. De plaatselijke sjeik Abdelatif al Mohammed al Faraj zei dat hij ‘desnoods via WhatsApp’ wil getuigen voor de Nederlandse justitie over de broers Al H.

Syriër in Duitsland bereid te getuigen

Het krantenartikel is toegevoegd aan het strafdossier, maar vooralsnog lijkt justitie niet van zins zelf te gaan spreken met mogelijke getuigen die zich in Syrië bevinden. Wel bleek donderdag dat het OM een Syriër in Duitsland bereid heeft gevonden een verklaring af te leggen. Deze man zegt te weten dat Aziz al H. in de leiding van Al Nusra zat en onder meer betrokken was bij een aanval op een bus waarbij ‘een groot aantal passagiers ter plaatse werd geëxecuteerd’. Zeven andere personen zouden vervolgens door Aziz al H. naar de gevangenis op de dam zijn gestuurd, waar zijn broer werkzaam was. Volgens deze getuige in Duitsland had Fatah al H. zijn positie bij Al Nusra te danken aan het grote aanzien dat Aziz genoot binnen de terroristische organisatie. Dat vertelden bekenden van de broers in Syrië eerder ook aan de Volkskrant.

Aziz al H. was donderdag niet in de rechtbank aanwezig, maar zijn advocaat Plasman zei dat hij de beschuldigingen van justitie ‘met klem’ ontkent, behalve wat betreft het bezit van valse paspoorten. Fatah al H. zat wel in de rechtszaal om de beschuldigingen aan zijn adres aan te horen, maar onthield zich vooralsnog van commentaar. Zijn advocaat Dino Bektesevic beklaagde zich erover dat justitie hem nog nauwelijks inzage heeft gegeven in het strafdossier. Het lijkt er volgens hem op dat de getuigen die Fatah beschuldigen vooral dingen vertellen die zij van anderen hebben gehoord, niet wat zij zelf hebben gezien.

De rechtbank besloot donderdag dat de gebroeders Al H. in elk geval in voorarrest blijven zitten tot de volgende zitting in deze zaak, op 24 juli.