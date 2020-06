Syrische statushouders voelen zich steeds meer thuis in Nederland

De Syrische statushouder Andrih Shaain werkt als buschauffeur in de gemeente Arnhem. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onderzocht samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het RIVM, hoe de positie van de in 2014 aangekomen Syrische vluchtelingen, die statushouders worden genoemd, zich ontwikkelde. In 2017 had nog maar 11 procent betaald werk, dat is in twee jaar tijd opgelopen tot 34 procent.

‘Wat dat betreft heeft deze groep ook wel de wind in de rug’, zegt Emily Miltenburg van het SCP. ‘Ze zijn in een tijd van hoogconjunctuur in Nederland aangekomen, dat heeft flink geholpen voor hun positie op de arbeidsmarkt.’ Ook ronden steeds meer statushouders hun inburgeringscursus af en beheersen ze de taal beter.

Steeds meer Syrische statushouders volgen een opleiding. Van de groep die in 2014 arriveerde, volgde in 2017 maar 4 procent van de jongeren tussen de 18 en 30 jaar hoger onderwijs. Van diezelfde groep doet nu 21 procent een vervolgopleiding.

Veilig

Volgens Miltenburg willen de meeste Syriërs in Nederland blijven, ook als de oorlog in Syrië voorbij is. De belangrijkste reden voor de statushouders om te blijven is dat ze zich hier veilig voelen. Bijna de helft van de Syriërs die hier vier tot zes jaar verblijft, voelt zich Nederlander. De statushouders geven met hun leven in Nederland een 8,2.

Toch zijn er ook zorgen. Een groot deel kan, ondanks de stijging van het aantal werkende statushouders, moeilijk rondkomen. Meer dan tweederde van de Syriërs die in 2014 aankwamen in Nederland, is afhankelijk van een bijstandsuitkering. Ook kampt 38 procent met psychische klachten. Dat is driemaal zo hoog als in de algemene bevolking.